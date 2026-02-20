Маркетплейсы в России начнут работать по новым правилам с 1 октября

Новые требования к маркетплейсам, предусмотренные законом о платформенной экономике, вступят в силу в России с 1 октября. Как сообщили в Роспотребнадзоре, документ вводит для цифровых платформ дополнительные обязанности и усиливает защиту прав потребителей, передает «ТАСС».

В ведомстве пояснили, что закон меняет роль маркетплейсов и устанавливает правила взаимодействия между платформами, продавцами и покупателями. Особое внимание уделено защите прав потребителей.

После вступления закона в силу цифровые платформы будут отвечать за размещение карточек товаров, в том числе за наличие в них сведений о сертификатах соответствия, декларациях и свидетельствах о государственной регистрации продукции.

Кроме того, маркетплейсам запретят публиковать информацию о продаже товаров, изъятых из оборота, а также биологически активных добавок, пестицидов, агрохимикатов, лекарств и медицинских изделий, которые не прошли государственную регистрацию.

В ведомстве уточнили, что с 1 октября 2026 года цифровые платформы должны будут обеспечить техническую возможность для потребителей предъявлять претензии продавцу по поводу некачественного товара через саму платформу.

Также необходимо будет предоставить возможность возврата денег, уплаченных через цифровую площадку, возврата товара продавцу при использовании логистической инфраструктуры платформы и передачи товара для замены или устранения недостатков через пункт выдачи заказов, если такая обязанность закреплена договором между платформой и продавцом.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что новый закон направлен на создание безопасной среды для всех участников платформенной экономики и устанавливает четкие требования к работе цифровых площадок.

В России растет число обращений граждан, связанных с дистанционной продажей товаров. Среди наиболее частых нарушений на маркетплейсах называют продажу контрафактной продукции, несоответствие товара заявленному описанию, вводящие в заблуждение формулировки, скрытые и ущемляющие условия оферты, а также автоматическое подключение дополнительных услуг.