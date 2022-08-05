Маркетплейсам запретят торговлю контрафактом

Маркетплейсы с 1 марта будущего года включат в перечень юридических лиц, которые обязаны соблюдать требования по обороту маркированных товаров. За нарушения онайн-платформы будут нести ответственность. Обновленное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Маркировать товары должны не онлайн-платформы, а поставщики, но при невыполнении этого обязательства к ответственности будут привлекать именно маркетплейсы.

До принятия новых правил недобросовестные поставщики через маркетплейсы продавали товары неизвестного происхождения без маркировки и не передавали полные данные о выводе товаров из оборота.