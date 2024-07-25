Маркетплейсы обяжут указывать ссылки на сертификаты качества товаров

На страницах товаров на маркетплейсах планируют в обязательном порядке размещать ссылки на сертификаты качества либо декларации соответствия. Соответствующий законопроект сегодня прошел первое чтение в Государственной Думе, сообщает ТАСС.

Инициатива группы депутатов и сенаторов призвана защитить покупателей от приобретения подделок. Поправки планируют внести в закон «О защите прав потребителей».

В настоящее время предоставление покупателю необходимых сертификатов и деклараций на маркетплейсах не регулируется на законодательном уровне. Если закон примут, ссылки на необходимую документацию можно будет найти в карточке товара.

Если товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия, это тоже будет указываться на странице товара. Потребитель должен иметь возможность получить эти сведения.