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Маркетплейсы обяжут указывать ссылки на сертификаты качества товаров
На страницах товаров на маркетплейсах планируют в обязательном порядке размещать ссылки на сертификаты качества либо декларации соответствия. Соответствующий законопроект сегодня прошел первое чтение в Государственной Думе, сообщает ТАСС.
Инициатива группы депутатов и сенаторов призвана защитить покупателей от приобретения подделок. Поправки планируют внести в закон «О защите прав потребителей».
В настоящее время предоставление покупателю необходимых сертификатов и деклараций на маркетплейсах не регулируется на законодательном уровне. Если закон примут, ссылки на необходимую документацию можно будет найти в карточке товара.
Если товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия, это тоже будет указываться на странице товара. Потребитель должен иметь возможность получить эти сведения.
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