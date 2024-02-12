Маркетплейсы и веб-дизайн: стало известно, на кого переобучаются татарстанцы

За три года по национальному проекту «Демография» на базе Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан прошли переобучение около 7 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» генеральный директор АНО «ЦРПК РТ» Эмиль Губайдуллин.

«Большой популярностью на протяжении последних двух лет пользуется работа на маркетплейсах. Это направление активно развивалось, и предприятия искали специалистов. Популярны графический и веб-дизайн, лабораторно-химический анализ. Также люди проходят переобучение по педагогическому профилю», — рассказал он.

Собеседник агентства также отметил, что люди активно обучаются рабочим профессиям, а после трудоустраиваются. Ведь основной задачей нацпроекта «Демография» является не переобучение, а трудоустройство.

«Для нас особо приятно, что 98% людей, прошедших обучение, трудоустроились после того, как освоили новую профессию или повысили квалификацию», — заметил Губайдуллин.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.