Маркетплейсы и банки: в мэрии Казани рассказали о трендах наружной рекламы в 2022 году

В прошлом году рынок наружной рекламы татарстанской столицы, несмотря на санкционное давление и экономические трудности, показал рост. Главными рекламодателями стали маркетплейсы, банки и застройщики. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления наружной рекламы и информации Казани Аскар Багаутдинов.

Он отметил, что наружная реклама по-прежнему остается одним из основных компонентов, формирующих облик современного города. В начале 2022 года рекламный рынок Казани практически восстановился после периода пандемии, однако во втором квартале вновь просел из-за санкционного давления на страну.

«Острая фаза кризиса пришлась на апрель-май, заполняемость снизилась до 50%. Тем не менее высокие показатели первого квартала позволили в первом полугодии сохранить объем рынка близким к показателям января-июня 2021 года. Во втором полугодии сегмент наружной рекламы продемонстрировал устойчивый рост, который в значительной степени обеспечивался возможностями цифрового сегмента», – рассказал Багаутдинов.

По его словам, особенностью 2022 года стало то, что впервые за последние несколько лет в наружной рекламе выросло число рекламодателей.

«Ушли международные бренды, но значительные бюджеты перетекли в наружную рекламу из интернета. Основными категориями рекламодателей теперь стали маркетплейсы, банки и застройщики. На них пришлось более 40% всех рекламных бюджетов. В результате к концу 2022 года наружная реклама не только восстановилась до уровней 2021 года, но и вышла в плюс», – заключил Аскар Багаутдинов.

