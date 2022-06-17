«Маркетплейс.Легко» запускает серию марафонов по выводу продавцов на интернет-площадки

«Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» запускает новую серию обучающих форум-марафонов «От идеи до продажи» по выводу продавцов на интернет-площадки. Об этом сообщает пресс-служба центра электронной торговли.

Обучающая программа форум-марафонов продлится две недели. Участники узнают, как создавать карточки товара и загружать фотографии на маркетплейсы, подготавливать свою продукцию по стандартам конкретной торговой площадки, определять наиболее выгодную для себя схему логистики, настраивать рекламу своих товаров и склад в личном кабинете.

В ходе обучения продавцы зарегистрируются на маркетплейсах и по его результатам получат электронный сертификат.

«В последние два года отрасль интернет-торговли растет темпами 30-50% в год. Одна из главных причин – электронная торговля обеспечивает продавцам небывалое расширение сбыта продукции – фактически им открывается весь мир. Для многих предпринимателей интернет-торговля фактически стала единственным шансом не только для сохранения своего бизнеса, но и его развития и расширения. Поэтому развитию новой отрасли в Татарстане уделяется огромное внимание», - отметил Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

Марафон проводится Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».