Самозанятым в Татарстане помогут выйти на маркетплейсы

Центр электронной торговли (ЦЭТ) «Маркетплейс.Легко» возобновляет обучение татарстанских самозанятых для выхода на маркетплейсы, сообщила пресс-служба организации.

Любой самозанятый, который сам производит товар и ищет точки сбыта, может воспользоваться этой мерой поддержки. Заявку нужно подать в Фонд поддержки предпринимателей Татарстана Самозанятый должен быть зарегистрирован в республике и иметь данные хотя бы об одной оплате налога в 2021 или 2022 годах.

В telegram-канале Центра электронной торговли есть подробная инструкция как получить поддержку.

«После того, как процесс будет запущен, с предпринимателем свяжутся специалисты ЦЭТ, проконсультируют по необходимым вопросам и начнут „упаковку“ самозанятого. Для этого проводятся очные или онлайн-встречи, создается карточка товара с ранжируемым описанием, сам товар подготавливается к отгрузке и первым продажам», — отметила исполнительный директор ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина.