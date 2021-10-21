Федеральный маркетплейс будет обучать татарстанских предпринимателей e-com в Казани

Татарстан стал первым регионом, в котором Ozon запустил офлайн-пространство для предпринимателей, здесь бизнесмены смогут получать консультации по работе на маркетплейсе, заняться нетворкингом и стать участниками обучающих мероприятий, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.

«Ozon открыл в Казани дом для продавцов маркетплейса – Ozon Dom. Это уникальное пространство, куда активные или начинающие продавцы могут прийти за консультациями по работе на маркетплейсе. В офисе всегда можно найти опытных сотрудников Ozon, уже сейчас восемь специалистов готовы ответить на вопросы предпринимателей. Они будут проводить встречи с продавцами, рассказывать об инструментах продвижения на маркетплейсе, логистических схемах работы, помогать решать сложные ситуации, консультировать тех предпринимателей, которые только решили выйти на площадку», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ozon Dom станет местом, где компания будет проводить обучающие мероприятия для предпринимателей. Здесь смогут собраться порядка 30 человек. В планах команды — тренинги и семинары, посвященные работе на маркетплейсе, аналитическим и маркетинговым инструментам, особенностям логистической инфраструктуры, а также мотивационные встречи с интересными гостями, фокус-группы и т.д.

«По итогам 8 месяцев 2021 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в 4 раза, там зарегистрировано около 13000 интернет-магазинов из Татарстана, – сказал бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев. – Появление в Казани Ozon Dom станет еще одним конкурентным преимуществом для татарстанских селлеров, поможет им быстро занять достойную долю на растущем рынке e-commerce».