Маркетплейс для фермеров запущен в Татарстане

В Татарстане начал работу электронный сервис для предприятий сельского хозяйства Agraroom, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.

На одной площадке представлены возможности для организации электронной торговли товарами и услугами, привлечения инвестиций.

В системе нет перекупщиков, таким образом, сервис позволяет продавать продукты по цене производителя.

«Продать через Agraroom можно и килограмм яблок, и тонну свеклы, найти как мелких покупателей, так и крупных поставщиков», — говорится в сообщении палаты.