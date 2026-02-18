Марк Тишман проведет мастер-класс для участниц конкурса красоты стран БРИКС в Казани

На конкурсе красоты MISS BRICS / MRS BRICS / LITTLE MISS BRICS 2026, который пройдет в столице Татарстана с 1 по 8 марта, мастер-класс по вокалу для участниц проведет певец, композитор и телеведущий Марк Тишман. Об этом сообщил сам исполнитель на пресс-конференции в «Интерфаксе».

«В вокале главное – это дыхание. От него зависит очень многое, я сосредоточусь в мастер-классе на этом. Потому что если ты правильно дышишь, то можешь совладать с давлением, красиво звучать, держать внимание зрителя и выстраивать темпоритм своего общения», – пояснил он.

Мастер-класс для участниц состоится 4 марта в одном из отелей Казани.