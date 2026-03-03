Марк Тишман: На конкурсе «Мисс БРИКС» я не вижу борьбы за корону

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певец, композитор и член жюри Марк Тишман поделился наблюдениями о закулисной атмосфере Международного конкурса красоты «Мисс БРИКС». На пресс-конференции в Казанском Кремле он заявил, что происходящее в Казани разрушает стереотипное представление о борьбе между участницами.

Артист, с первого дня находящийся с конкурсантками, отметил необычную для подобных мероприятий дружелюбную обстановку. По его словам, девушки проявляют искренний интерес друг к другу, несмотря на разницу культур и языковые барьеры.

«Я не очень чувствую дух конкуренции между ними. Они все общаются, на ужинах мы их видим, на мастер-классах в течение дня. Нет той конкуренции, о которой мы знаем и которая бывает в среде артистов и, естественно, в среде конкурсанток на конкурсах красоты», – рассказал Тишман.

Тишман также высоко оценил содержательную часть конкурса, назвав его «революционным» из-за смещения акцентов с внешности на внутренние качества участниц.

«Посмотрите, какие темы вчера были затронуты на церемонии открытия. Это не только внешняя красота и не столько внешняя красота, но доброта, дружелюбность, способность любить, принимать любовь, способность преодолевать сложности. Мы живем в непростое время, и как будто слишком много того, что нас разделяет. А этот конкурс задает нам вектор, что глобальные ценности объединяют», – отметил певец.

Говоря о критериях оценки, член жюри подчеркнул, что для него важны не столько внешние данные, сколько способность участниц к коммуникации и открытость новому опыту.

«Я оцениваю и смотрю на то, как они реагируют на происходящее, насколько они открыты друг другу, насколько отзываются на все происходящее. Это крайне важные качества. Очень хочется, чтобы вернувшись домой, в свои страны, они продолжали нести те ценности, о которых мы говорим, и то прекрасное, что они здесь увидели», – резюмировал Тишман.