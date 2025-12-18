Марк Шишкин рассказал про цели музея Ленина под его руководством

На должность заведующего домом-музеем В.И. Ленина в Казани был назначен краевед и экскурсовод Марк Шишкин. Он рассказал «Татар-информу» про историю вверенного ему музея и про свои дальнейшие цели на посту руководителя.

«Дом-музей Ленина является одним из старейших музейных пространств города. В период Советского Союза по смысловому наполнению, это был даже важнейший музей, без которого не обходилось ни одно посещение Казани официальными делегациями и туристическими группами. После распада СССР идеологические акценты сместились, но продуманная экспозиция и богатейшие фонды никуда не делись. Все это должно исправно работать и приносить пользу обществу», – рассказывает про музей Шишкин.

Кроме того, ученый высказал надежду, что под новым руководством музей станет центром научного, эстетического и просветительского осмысления советского периода в истории Казани.

«К сожалению, мы этот период знаем очень смутно. Хуже даже, чем историю дореволюционного губернского города. А ведь именно в период СССР появилась Казань в знакомых нам границах», – отмечает краевед.

Напомним, казанский дом-музей В.И. Ленина расположен в здании, где с сентября 1888 по май 1889 года жила семья будущего вождя, и в настоящий момент является древнейшим музеем города. В 2017 году музей занесен в Книгу Почета города Казани, а в 2020 году стал Лауреатом Ленинской премии ЦК КПРФ.