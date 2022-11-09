Мария Захарова студентам КФУ: Россия добивалась, чтобы ее услышали

Фото: Арина Потапова/ «Татар Информ»

В Казанском федеральном университете состоялась организованная в видеоформате встреча студентов и преподавателей с директором Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Марией Захаровой. Официальный представитель внешнеполитического ведомства объяснила действия РФ желанием донести свою позицию до властей других государств.

«Россию не слышали мировые политические элиты: люди, которые были облечены властью в своих странах, которые формируют политическую повестку. <…> Эти страны отточили свои разрушительные методы решения задач. Мы столько времени пытались донести им необходимость мирного сотрудничества для урегулирования конфликтов, но <…> нас совсем не слушали, потому что эти страны давно сформировали другое восприятие реальности и не планировали коммуницировать, так как у них свой метод построения взаимоотношений. <…> Нас не слышали и не слушали», — поделилась своим пониманием геополитической обстановки дипломат.

Кроме того, Захарова выразила уверенность в том, что многие проекты стран Запада, в том числе государств Европы, в финансовой, энергетической, гуманитарной сферах никогда не будут реализованы из-за введенных ими антироссийских санкций. «Теперь всё сковано льдом недоверия. Глобальной тенденции [к изменениям] я не наблюдаю, Запад не понимает, что натворил», — убеждена она.

Помимо этого, представитель МИД противопоставила отношение к историческим ценностям в странах Запада и в России. По ее мнению, западные государства «отказываются от своей истории посредством сноса памятников и запретом книг», а россияне обращаются к истории, культуре, искусству как к «аккумулятору бытия».

Вместе с тем дипломат обратила внимание на то, что были политические лидеры, готовые прислушиваться к властям РФ, но им, по ее словам, не давали делать это. Ряд российских источников информации были маркированы в международных медиа как ненадежные, констатировала Захарова. «Политические структуры в определенных странах не хотят нас слышать. А те, кто хотят, боятся, что это будет влиять на ситуацию в их странах и рассматриваться как национальная угроза», — добавила она.

Отдельно Мария Захарова остановилась на проблеме готовности России к переговорам с Украиной. «Вопрос к тем, кто стоит за киевским режимом. <…> Очевидно, что ресурсы для киевского режима выдавались в виде колоссальных траншей и оружия. Всем этим обеспечивал Украину Запад <…>, а значит, та политика, которую проводил киевский режим, их полностью устраивала <…>. Мы пытались решить восемь лет <…> конфликт мирным способом. Но те, кто поставляют им оружие, запрещают даже думать об этом, обвиняя нашу страну», — поделилась она своим представлением о ситуации.

Упомянула дипломат и то, что на Украине месяц назад было законодательно запрещено вести переговоры с Россией, пока пост Президента РФ занимает Владимир Путин.