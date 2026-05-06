Россия готова к переговорам по Украине, которые принесут результат, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российское руководство всегда подчеркивало открытость к переговорному процессу и контактам, которые будут иметь реальный эффект и реальный результат. Сейчас чиновники, ответственные за диалог с американской стороны, полностью вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке, добавила Захарова. При этом Россия от концепции переговоров и встреч, нацеленных на заявленный результат, не отказывалась.

Согласно сообщению, Москва неоднократно заявляла о готовности к урегулированию кризиса. Россия участвует и в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться.

Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование, возможное только после устранения первопричин конфликта, включая угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоязычного населения на Украине.