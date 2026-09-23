Мария Захарова рассказала об истории сотрудничества с рэпером Птахой

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала в ходе «Переговорки» на «Радио 1» и Propusk.tv, как случайное знакомство с рэпером Птахой переросло в творческое сотрудничество.

По словам дипломата, она познакомилась с музыкантом на форуме, но тогда всё ограничилось формальным знакомством. Они обменялись телефонами и несколько лет не контактировали друг с другом. Но потом, добавила Захарова, рэпер предложил ей реализовать какой-нибудь совместный проект, и она согласилась.

Представитель МИД отправила Птахе свой текст, но тот думал, что она готова написать музыку к песне. «Он говорит: „Я никогда чужие тексты не исполняю". А я отвечаю: „Ну, все когда-то случится в первый раз"», – изложила ход спора Захарова.

В итоге дипломат и рэпер вместе выпустили песню. Мария Захарова отметила, что ей самой понравилась эта композиция, и подчеркнула, что не предпринимала попыток переубедить Птаху из-за его резких высказываний о мерах по ограничению работы социальных сетей и рекламы.

Дипломат уточнила, что, как правило, подобные творческие знакомства у нее происходят спонтанно – на мероприятиях, в самолете или «даже рядом на соседних креслах».