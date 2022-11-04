Мария Захарова проведет телевстречу со студентами и преподавателями КФУ

В Казанском федеральном университете 8 ноября состоится телевстреча с официальным представителем, директором Департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой, сообщает пресс-служба КФУ.

«Тема телевстречи – “Информационный компонент в дипломатической деятельности в контексте напряженной геополитической обстановки. Карибский кризис, современная ситуация”. Спикер выйдет на прямую связь с активным студенчеством и профессорско-преподавательским составом», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в рамках цикла КФУ «Открытое общество». Трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальной странице университета в соцсети «ВКонтакте», а также на канале UNIVER TV.