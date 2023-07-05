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Мария Захарова отреагировала на подсветку статуи «Родина-мать» в Киеве в цвета флага США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подсветку монументальной скульптуры в Киеве «Родина-мать» в цвета американского флага.
«Киевский режим разукрасил монумент Родина-мать в цвета американского флага. Визуализация идеи местного „историка“ Александра Дубины о том, что Христофор Колумб был украинцем», — написала в своем телеграм-канале Захарова.
Таким образом она вспомнила утверждения украинского историка из статьи «Так кто же открыл Америку?», опубликованные в журнале «Украинская культура», издаваемом Министерством культуры и искусств. Дубина размышлял, что, поскольку в средневековой Европе фамилии чаще всего давались по месту происхождения человека, то Христофор Колумб был родом из Коломыи – город в Ивано-Франковской области Украины.
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