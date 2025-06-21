Мария Захарова назвала действия Киева угрозой безопасности Евразии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала факт появления украинских беспилотников в воздушном пространстве Казахстана. Ее слова приводит пресс-служба МИД РФ.

19 и 20 июня были зафиксированы случаи пролета нескольких десятков БПЛА, предположительно принадлежащих вооруженным силам Украины, над территорией Западно-Казахстанской области. Предполагается, что аппараты направлялись в сторону России для нанесения ударов.

МИД России решительно осудил эти действия, назвав их провокацией в адрес союзника и члена ОДКБ. Захарова подчеркнула, что подобные инциденты демонстрируют «беспринципную сущность неонацистской диктатуры в Киеве», которую не интересует территориальная целостность других государств.

Российская сторона призвала международные организации и правительства обратить внимание на действия Украины, публично осудить происходящее и дистанцироваться от киевского режима и его западных союзников, действия которых, по мнению МИД РФ, дестабилизируют ситуацию во всем Евразийском регионе.

Кроме того, в министерстве напомнили, что подобные эпизоды подчеркивают необходимость усиления коллективных механизмов безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.