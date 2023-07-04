Мария Захарова напомнила японским дипломатам, кому принадлежит остров Итуруп

Мария Захарова Фото:t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила японским дипломатам, что самый большой остров архипелага Курильских островов является территорией России.

Соответствующее напоминание потребовалось после протеста, выраженного властями Японии по факту посещения острова полпредом Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

«Япония выразила протест России в связи с посещением Юрием Трутневым острова Итуруп. Остров наш. Пора выучить», – подчеркнула Захарова в своем телеграм-канале.