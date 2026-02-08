news_header_top
Политика 8 февраля 2026 17:09

Мария Захарова: «Европа стала «молчаливой жертвой» своих заокеанских союзников»

Европейские страны постепенно осознают свое положение в международной политике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит «ТАСС».

Европа, как сказала Захарова, уже находится не просто в роли обслуживающего персонала, а в положении «молчаливой жертвы» своих заокеанских партнеров и союзников.

Захарова подчеркнула, что европейцы начинают понимать, что с ними происходит: энергетическая безопасность Западной Европы серьезно подорвана, а те, кому Европа доверяла, действуют так, как им угодно. Дипломат отметила, что это касается не России, а тех стран, которым европейцы верили и полагались на них.

Она также обратила внимание, что европейские партнеры разговаривают с ними так, как не разговаривают даже с врагами. По словам Захаровой, в этих отношениях отсутствует любое достоинство, и страны оказываются в роли «молчаливой жертвы», которой будто нравится быть жертвой.

