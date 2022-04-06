«Снижения урожая в Татарстане в этом году не будет, но выйти в рост будет сложно»

О сильных сторонах татарстанского сельского хозяйства, его перспективах в условиях санкционного давления, а также уязвимых местах в первой части большого интервью «Татар-информу» рассказывает эксперт в области пищевой индустрии, учредитель и владелец компании Bright Consulting Мария Яшенкова.

Мария Яшенкова: «Если говорить об обеспеченности продовольствием, то у нас традиционно неплохой сельскохозяйственный регион» Фото: предоставлено Марией Яшенковой

«Прошлый год был для сельского хозяйства не очень хорошим»

– Прежде чем перейти к обсуждению деталей, хотелось бы понять, что собой представляет продуктовый Татарстан. Каковы слабые и сильные стороны региона?

– Начну с того, что прошлый год был не очень хорошим для сельского хозяйства по двум причинам: засуха и колебания доллара. Эти факторы привели к существенному росту себестоимости продукции. То, что происходит сейчас, очень не вовремя, поскольку индустрия еще не успела отыграть ту, старую ситуацию назад.

Если говорить об обеспеченности продовольствием, то у нас традиционно неплохой сельскохозяйственный регион. Мы обладаем хорошей базой с точки зрения зерна, молока и других секторов. Но надо помнить, что мы находимся в зоне рискованного земледелия и в каждом секторе есть, мягко говоря, зона ухудшения.

Давайте возьмем зерно. Традиционная проблема – его низкое качество. Наверняка есть немало татарстанских предприятий, работающих с качеством, но выращивать зерно первого или второго класса – просто дорого. Это другой семенной фонд и совершенно другие усилия по мелиорации.

«Когда мы видим цифру произведенного зерна, не надо забывать о его классе» Фото: © архив / «Татар-информ»

Я работаю с сельским хозяйством Татарстана порядка 12 лет и все это время слышу о восстановлении советских проектов по мелиорации. Сказать сейчас, что кто-то полностью обеспечен этими технологиями, к сожалению, нельзя. А сейчас стоимость этих проектов еще вырастет. Соответственно, мы каждый раз выращиваем низкокачественное зерно, которое довольно сложно продать вне республики. Поэтому, когда мы видим цифру произведенного зерна, не надо забывать о его классе.

– А какая у нас ситуация с овощами?

– Если говорить об открытом грунте, то ситуация вполне понятная, она связана с отсутствием мощностей хранения. Если говорить о маленьких хозяйствах, то здесь, особенно развитию, существенно мешает частое отсутствие мощностей хранения и упаковки – это именно то, что позволило бы им напрямую вставать на продажу в торговые сети.

Предположу, что среди тех, кто сейчас занимается выращиванием, есть кооперативы и крупные хозяйства, которые работают с торговыми сетями, но, к сожалению, не все, и маржа оседает не у фермеров, а у перекупщиков. Хотя и у крупных хозяйств ситуация непростая. Давайте посмотрим, например, на «Майский». Сколько лет они заявляют, что находятся в минусе или очень маленькой марже? Вряд ли ситуация сейчас улучшится, нет никаких факторов, которые заставили бы думать, что будет лучше.

«Давайте посмотрим, например, на “Майский”. Сколько лет они заявляют, что находятся в минусе или очень маленькой марже?» Фото: tatarstan.ru

Хотя я знаю российские предприятия похожего типа, которые неплохо себя чувствуют с точки зрения маржинальности. Мне кажется, во многом это связано с необходимостью увеличения внимания и инвестиций в структуру сбыта и маркетинг. Это свойственно многим татарстанским компаниям, особенно в аграрном секторе. Во многих производственных предприятиях до сих пор считается, что достаточно произвести продукцию, а потом кто-то должен прийти и забрать ее. Но рынок так давно не работает. Казалось бы, дефицит рядом, и сети должны «вытягивать» продукцию у производителей, как в 90-е, но есть вероятность того, что сейчас этого не произойдет – слишком изменилась структура рынка, система сбыта, деловая среда в целом.

Республика вполне могла бы растить больше картофеля, но это, опять же, связано с вопросами мощностей хранения, мытья, обработки. Я знаю частные проекты, в которых люди берут в аренду поля немаленьких размеров, растят там картошку и продают ее под определенный заказ, очень хорошо зарабатывая. Но не все готовы инвестировать в полную цепочку подготовки и продажи.

«Республика вполне могла бы растить больше картофеля, но это, опять же, связано с вопросами мощностей хранения, мытья, обработки» Фото: © архив / «Татар-информ»

«Ни разу не слышала от переработчиков: “У нас так много молока, что цена снижается”»

– Давайте перейдем к молоку.

– В этом секторе уже не первый год происходит совершенно загадочная история. С одной стороны, Минсельхоз отчитывается о рекордном объеме производства молока, и у меня нет причин этим цифрам не верить. С другой стороны, если говорить о переработчиках, я никогда не слышала, чтобы они говорили: «У нас так много молока, что цена снижается».

Я знаю много заводов переработки молока, которые были бы готовы увеличить мощности, но не делают этого, потому что нет свободного качественного молока. Поэтому меня искренне поразил китайский проект по производству сухого молока, который был презентован в республике. Я понятия не имею, откуда они собираются взять столько молока. А если для этого планируется вырастить здесь коров, то почему в Татарстане, а не в Китае?

«Много заводов переработки молока, которые были бы готовы увеличить мощности, но не делают этого, потому что нет свободного качественного молока» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В целом требуется расширение производства. Многие предприятия, которые производят здесь конечную продукцию, могли бы выпускать ее (а также вывозить за территорию республики) в больших объемах. Однако в связи с повышенными процентными ставками это расширение сейчас будет очень дорогим, что в дальнейшем отразится в цене.

– Что происходит с мясом и птицей?

– Здесь всё просто: есть два крупных производителя, которые примерно 50/50 делят рынок, – это «Ак Барс Холдинг» и «Агросила». Также есть довольно крупный объем, который завозится в республику.

– А какую долю контролирует местный производитель?

– Думаю, порядка 60-70%.

Если говорить про курицу, то это местный продукт, к которому население имеет высокую лояльность. Производители до сих пор чувствуют себя хорошо, и, думаю, за ними эта позиция сохранится.

Кстати, в республике есть интересные проекты по производству альтернатив курице – индейки, гусятины и даже перепелов, и все эти производства до последнего времени неплохо росли. Будем надеяться, что рост продолжится. Ведь этого мяса на рынке пока не хватает.

«Свинина традиционно считается более легким производством. Оно хорошо тем, что перерабатывается всё – от кожи до копытец» Фото: tatarstan.ru

Дальше – свинина и говядина. Свинина традиционно считается более легким производством. Оно хорошо тем, что перерабатывается всё – от кожи до копытец. Местные предприятия этой направленности чувствуют себя вполне неплохо, но если мы посмотрим на «Русагро» с их системой подготовки питания, большим количеством свиноводческих комплексов и агротехнологиями, то Татарстан выглядит не так хорошо.

Производство говядины – это всегда очень сложно, потому что долго и дорого. На качество здесь влияет миллион факторов. В сложившейся ситуации такие предприятия могут серьезно пострадать: качественное питание, медикаменты, хорошее лечение, все это – импортное или долларозависимое. Также в ряде хозяйств заработная плата сотрудников настолько прижата к минимуму, что ее, безусловно, придется поднимать, иначе они столкнутся с острой нехваткой персонала всех уровней.

«Базовая обеспеченность дешевыми удобрениями – высокая. При этом многие из них будут стоить дороже» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Спад будет наблюдаться каждый год, если ситуация не поменяется»

– Есть ли риски для посевной кампании этого года, учитывая сложившуюся ситуацию?

– В целом базовая обеспеченность дешевыми удобрениями – высокая. При этом многие из них будут стоить дороже, поскольку зависят от доллара. У тех, кто работает с такими компаниями, как Syngenta или Bayer, себестоимость, конечно, пострадает в большей степени.

Будем надеяться, что эти зарубежные игроки останутся на рынке. Мы привыкли к ним – они занимаются обслуживанием всей цепочки технологически сложных работ по подготовке почвы и защите растений. Конечно, есть китайские игроки, и я знаю организации, которые занимаются завозом не сертифицируемых удобрений из КНР, но… Во-первых, это неконтролируемое качество. Во-вторых, это все равно доллар.

– Как вы оцениваете ситуацию с оборудованием?

– Да, это еще один серьезный риск для республики, особенно для тех предприятий, которые чувствуют себя не очень уверенно экономически.

«Крупные холдинги начинают чинить оборудование, заказывать запчасти в сентябре – ноябре. Но в не самых передовых хозяйствах эта работа начинается ближе к февралю» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Крупные холдинги начинают чинить оборудование, заказывать запчасти в сентябре – ноябре. Те, кто успел это сделать, – молодцы. Но в не самых передовых хозяйствах эта работа начинается ближе к февралю, поскольку они испытывают нехватку финансов. И последние сейчас могут столкнуться с серьезными трудностями.

Я не говорю, что уже в конце этого сезона мы увидим снижение по урожаю, но достичь увеличения будет очень сложно. Вряд ли мы увидим острое пике, но то, что спад будет наблюдаться каждый год, если ситуация не поменяется в части обновления технологий, – это точно.

Любой сельскохозяйственный холдинг находится в такой «стратегической вилке»: вы можете мало вкладывать и мало получать, либо вы вкладываетесь, а потом попадаете на весь комплекс проблем, связанных с курсом доллара, разрывом логистических цепочек и так далее. Оба способа сейчас представляются довольно проблемными для республики. Ситуация в сельском хозяйстве непростая.

Мария Владимировна Яшенкова, эксперт в области пищевой индустрии.



Начала заниматься политическим пиаром и консалтингом после переезда в Москву в 1998 году. В 2006-м основала в столице компанию по корпоративному обучению «Тренинг Lab». Вернулась в Казань в 2008 году. В 2011-м открыла в столице Татарстана компанию Bright Consulting.



Продолжение следует.