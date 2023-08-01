Мария Шукшина приняла участие в передаче картины дочери Шишкина музею в Елабуге

Фото: KazanFirst

В Елабуге картину дочери известного русского живописца Ивана Шишкина Ксении «В теплице» передали в Дом-музей, названный в честь художника. В церемонии поучаствовала актриса, телеведущая и заслуженная артистка России Мария Шукшина. Об этом сообщил новостной портал KazanFirst.

Полотно находилось в частной коллекции одного реставратора и искусствоведа из Санкт-Петербурга. Его выставили на продажу – цена произведения составляла 2 млн рублей. Весной этого года работники елабужского музея открыли сбор денег на покупку картины.

По словам мэра Елабуги Рустема Нуриева, покупка полотна стала возможна благодаря щедрым пожертвованиям благотворителей.