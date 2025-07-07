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На главную ТИ-Спорт 7 июля 2025 14:54

Мария Шарапова заступилась за Соболенко перед американской прессой

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Мария Шарапова заступилась за Соболенко перед американской прессой
Скрин трансляции "Первого канала"

Российская теннисистка Мария Шарапова раскритиковала манеру работы The Wall Street Journal за заголовок о белорусской теннисистке Арине Соболенко. Издание опубликовало материал, в котором о первой ракетке мира написано, что ей приходится тренироваться с мужчинами: «Первая ракетка мира бьёт так мощно, что тренируется с мужчинами» – гласит заголовок.

В статье говорится, что Соболенко тренируется со спарринг-партнёрами мужского пола. Шарапова заявила, что издание могло бы и лучше расставить акценты.

«Что за заголовок, что за статья? Вы можете лучше», — написала Шарапова в социальных сетях.

Мария Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». Российская теннисистка завершила карьеру 26 февраля 2020 года. В этот день она объявила о своем решении в письме, опубликованном в журналах Vogue и Vanity Fair.

#Мария Шарапова
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