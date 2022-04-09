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Спорт
9 апреля 2022  14:50
Арсений Каримов

Мария Минаева из Татарстана завоевала серебро в чемпионате РФ по спортивной гимнастике

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Мария Минаева из Татарстана завоевала серебро в чемпионате РФ по спортивной гимнастике

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани, завершились финальные соревнования в личном многоборье. Второе место заняла представительница Татарстана Мария Минаева.

«Хочется сказать большое спасибо тренерам, всей команде, родителям, родным, кто приехал меня поддержать», - поделилась эмоциями спортсменка.

Первое место завоевала представительница Москвы Виктория Листунова. Она показала результат 115,765 балла по сумме выступлений на четырех снарядах. У Марии Минаевой 110,664 балла, а третье место заняла Владислава Уразова из Ростовской области (109,598 баллов).

Чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике проходят в Казани с 6 по 17 апреля.

 

#спортивная гимнастика
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