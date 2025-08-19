news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 августа 2025 12:42

Мария Львова-Белова объяснила, что изменится в школах с 1 сентября

Читайте нас в
Телеграм
Мария Львова-Белова объяснила, что изменится в школах с 1 сентября
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С нового учебного года школы России ждут несколько изменений. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Телеграм-канале.

«Впереди новый учебный год. Рассказываем, какие изменения ожидаются с 1 сентября», – говорится в сообщении.

По данным детского омбудсмена, количество контрольных работ, включая всероссийские проверочные, не будет занимать более 10% учебного времени по каждому предмету. В некоторых школах в пилотном режиме введут оценки за поведение, а в 5-7-х классах обществознание исключат из расписания, заменив его курсом «Истории нашего края».

Кроме того, родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ для контроля соблюдения комфортных условий и защиты прав выпускников.

Львова-Белова также обратила внимание на новый порядок оказания медицинской помощи в школах:

«В частности, в школах вводится должность медицинской сестры специалиста. Кроме того, внесены изменения в стандарт оснащения медпунктов – для соответствия современным требованиям».

#школьники #1 сентября #егэ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025