Мария Львова-Белова объяснила, что изменится в школах с 1 сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С нового учебного года школы России ждут несколько изменений. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Телеграм-канале.

«Впереди новый учебный год. Рассказываем, какие изменения ожидаются с 1 сентября», – говорится в сообщении.

По данным детского омбудсмена, количество контрольных работ, включая всероссийские проверочные, не будет занимать более 10% учебного времени по каждому предмету. В некоторых школах в пилотном режиме введут оценки за поведение, а в 5-7-х классах обществознание исключат из расписания, заменив его курсом «Истории нашего края».

Кроме того, родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ для контроля соблюдения комфортных условий и защиты прав выпускников.

Львова-Белова также обратила внимание на новый порядок оказания медицинской помощи в школах:

«В частности, в школах вводится должность медицинской сестры специалиста. Кроме того, внесены изменения в стандарт оснащения медпунктов – для соответствия современным требованиям».