Мария Киселева попросит «На выход!»

В Международный женский день 8 Марта в 20.00 на СТС состоится премьера телеигры «На выход!» с олимпийской чемпионкой Марией Киселевой, экс-ведущей легендарного шоу «Слабое звено».

Мария Киселева отмечает: «Здорово, что премьеру на СТС запланировали в такой праздничный день. Уверена, что приготовленные нами сюрпризы добавят яркие нотки и эмоции в жизни телезрителей. Но все-таки хочется пожелать, чтобы каждый день были весна и 8 Марта, мужчины говорили комплименты, дарили цветы, а женщина улыбалась и цвела изнутри. Вот это счастье! Мне кажется, главное — не только раз в год, а каждый день чувствовать себя именно так».

Накануне главного женского праздника ведущая вспомнила лучший комплимент в своей жизни: «Одно время мне часто говорили: „Мария, вы совсем не изменились за эти двадцать пять лет!“ По-моему, прекрасный комплимент. Также комплимент для меня — когда говорят, что очень нравится результат моей работы. Будь то съемка программы, спектакль, результат спортсменок моей школы или законопроект».

Интеллект, скорость реакции, смелость и умение рисковать — основные качества, необходимые игроку для участия в шоу «Вы самое слабое звено. На выход!». В студию приходят восемь героев, которые не знают друг друга, но на время становятся одной командой. Их объединяет желание унести домой максимальный денежный приз в 400 тыс. рублей. После каждого раунда игроков ждет серьезное испытание — уход слабейшего.

Перед финальным поединком участников останется всего двое, и только они не услышат в свой адрес: «На выход!». В финале игры ведущая задает по пять пар вопросов. Тот, кто даст больше правильных ответов, станет победителем выпуска. Он унесет домой все заработанные командой деньги, а проигравший уйдет ни с чем. Но если игроки финальной битвы ответят правильно на все вопросы, ведущая продолжит задавать вопросы, пока один из финалистов не даст неверный ответ при правильном ответе соперника.

«НА ВЫХОД!»

Производство: «2В Медиа»

Продюсер: Андрей Могирев

Ведущая: Мария Киселева

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