Мария Голованова: быть советником министра просвещения — ответственность, не только почет

Учитель английского языка казанской гимназии № 122 Мария Голованова, которая вошла в пятерку победителей конкурса «Учитель года России 2021», а также стала советником министра просвещения РФ, в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24» рассказала, какую ответственность накладывает эта должность.

«Это признание профессионализма учителей. В этом году впервые Сергей Сергеевич [Кравцов — министр просвещения РФ] назначил советником на общественных началах не только абсолютного победителя, но и пятерку финалистов — конкуренция была серьезная. Я думаю, что это, скорее, ответственность, чем почет, потому что на таком уровне иметь возможность обращаться напрямую к министру просвещения с инициативами, присутствовать на заседаниях, на экспертных комиссиях — это большая ответственность», — рассказала Мария Голованова.

По ее словам, прежде чем предлагать что-то, необходимо сначала консультироваться внутри сообщества, с коллегами, с управлением образования: «Пока мы пишем заявления, отправляем анкеты и будем дальше знакомиться со своими должностными обязанностями. Сергей Сергеевич Кравцов очень хочет, чтобы мы были выразителями общего мнения педагогов — ему от нас нужна обратная связь, информация о том, как реализуются образовательные программы в регионах».

Учитель отметила, что до финала конкурса Сергей Кравцов выслушал пожелания учителей, в том числе и по поводу бюрократических сложностей, и через несколько дней в регионы было разослано письмо с поручениями по снижению бюрократической нагрузки.

«Это и необходимость убрать бумажные журналы. Как оказалось, в некоторых регионах они еще присутствуют. У нас в регионе уже давно очень хорошо работает система электронного образования, думаю, она удобна не только учителям, но и родителям, и ученикам», — рассказала Мария Голованова.

Она подчеркнула, что министр открыт к мнению учителей, и работа идет как раз в направлении снижения бюрократической нагрузки.