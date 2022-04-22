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Происшествия
22 апреля 2022  11:22
Полина Шевчук

Мариупольцы, которых считали погибшими, нашлись живыми в Челнах

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Считавшаяся погибшей семья из Мариуполя нашлась живой в Набережных Челнах. Об этом в своем телеграм-канале рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Жительница Донбасса рассказала Турчаку, что считала свою дочь с супругом погибшими. Отец не смог пережить новости о смерти детей и скончался от инфаркта.

Однако семья оказалась жива – сейчас женщина с мужем находятся в санатории «Жемчужина» в Набережных Челнах.
 

#Донбасс #вынужденные переселенцы
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