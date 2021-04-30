Марипов о военном конфликте: Киргизия и Таджикистан продолжат конструктивные переговоры

Киргизия и Таджикистан должны сохранить и приумножить дружеские добрососедские отношения на благо развития стран и благополучия народов. Такое мнение выразил Премьер-министр Киргизской Республики Улукбек Марипов на заседании Евразийского межправительственного совета в Казанской ратуше.

Марипов напомнил, что 29 апреля на границе Таджикистана и Киргизии произошел вооруженный конфликт. «Мы эту ситуацию обсудили с Премьер-министром Таджикистана, выразили готовность в урегулировании конфликта мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров», — сказал он.

Премьер-министр Киргизии подчеркнул, что достигнуты договоренности не только о прекращении огня, но и о дальнейшем продолжении конструктивных переговоров, реализации намеченных мер, направленных на скорейшее разрешение ситуации.

«Как вчера сказал Михаил Владимирович [Мишустин, глава Правительства РФ], несмотря на то, что мы представляем разные независимые государства, у нас общие история, память, традиции», — отметил Марипов.

Он добавил, что Казань — один из самых древних исторических городов России, который славится своим культурным многообразием, атмосферой дружелюбия. «Здесь проживают люди разных национальностей и вероисповеданий», — заключил он.

Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние двух стран, которое длилось более шести часов. Вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.