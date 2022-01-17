Баскетболист казанского УНИКСа Марио Хезонья признан лучшим игроком Единой Лиги ВТБ в декабре по версии болельщиков. В голосовании Хезонья набрал 19,4% голосов. В трех декабрьских матчах на его счету в среднем 15 очков, 7 подборов, 3 передачи и 2,3 перехвата.

Свою награду хорватский атакующий защитник казанского клуба получил сразу же после победного матча против «Нижнего Новгорода» в рамках Единой Лиги ВТБ.

К слову, болельщики признают хорвата лучшим игроком месяца в Единой Лиге ВТБ уже второй раз подряд. Ранее он получал аналогичную награду в ноябре.