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На главную ТИ-Спорт 18 июня 2025 10:22

Марио Фернандес ведет переговоры с «Торпедо»

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Марио Фернандес ведет переговоры с «Торпедо»
Фото: fc-zenit.ru

Защитник Марио Фернандес может возобновить карьеру. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

В данный момент экс-игрок сборной России ведет переговоры с «Торпедо», сообщает источник.

Фернандес выступал в России с 2012 по 2022 за ЦСКА, а также с 2023 по 2024 год за «Зенит». С «армейцами» бразилец трижды взял чемпионство России, а также Кубок и три раза Суперкубок страны. К «сине-бело-голубым» Марио присоединился летом 2023 года, с командой из Санкт-Петербурга он взял чемпионство РПЛ и Кубок России.

Напомним, «Торпедо» финишировало вторым в таблице Первой лиги сезона 2024/25. Тем самым «автозаводцы» вышли в РПЛ напрямую.

#торпедо #фк цска #фк зенит #спорт #премьер-лига #футбол #первая лига
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