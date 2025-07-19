Марио Фернандес готов вернуться в футбол

Фото: fc-zenit.ru

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес поделился комментариями о своем возможном продолжении игровой карьеры.

«Сейчас я нахожусь дома с семьёй. Поддерживаю форму индивидуально. Если поступит хорошее для меня и родных предложение, я его рассмотрю. На всё воля божья. Я спокоен и пребываю в мире», – передает слова Фернандеса «Чемпионат».

Напомним, Фернандес выступал в России с 2012 по 2022 за ЦСКА, а также с 2023 по 2024 год за «Зенит». С «армейцами» бразилец трижды взял чемпионство России, а также Кубок и три раза Суперкубок страны. К «сине-бело-голубым» Марио присоединился летом 2023 года, с командой из Санкт-Петербурга он взял чемпионство РПЛ и Кубок России.

Ранее к Фернандесу проявляло интерес «Торпедо».