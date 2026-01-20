Маринуют в ВХЛ и отклонили предложения других клубов: зачем Терехова держат в «Ак Барсе»

Семен Терехов в текущем сезоне игровую практику в «Ак Барсе» получает крайне редко. Несмотря на то, что статистика форварда в ВХЛ выглядит весьма внушительной, особым доверием в штабе Анвара Гатиятулина он не пользуется. И если нападающий клубу не нужен, почему татарстанцы не отпускают его даже в аренду - разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: ak-bars.ru

Зачем Терехова маринуют в ВХЛ?

23-летний нападающий Семен Терехов с начала сезона практически не попадает в состав «Ак Барса». Первый матч в текущем чемпионате КХЛ он провел в начале ноября и сразу же отметился результативным действием, отдав голевую передачу в матче против минского «Динамо».

Всего в нынешнем сезоне на его счету девять матчей за «Ак Барс», не считая встречу с «Металлургом» в конце октября, где форвард просто отсидел на скамейке. При этом, почти что в каждой встрече он отличался своим появлением на льду, что говорит в общем-то о его больших амбициях и желании играть в КХЛ

В нынешнем сезоне большую часть времени форвард проводит в ВХЛ в «Нефтянике». А на матчах КХЛ его можно было заметить чаще на зрительской трибуне. Стоит вдуматься в статистку: во второй по значимости лиге за альметьевский клуб Терехов сыграл 33 матча, забил 20 шайб и отдал 13 передач. Если клубу форвард не нужен, то вопрос, зачем игрока уровня КХЛ «мариновать» в ВХЛ?

Фото: ak-bars.ru

Терехов хотел играть в другом клубе, но в «Ак Барсе» его не отпустили.

Отметим, что летом «Ак Барс» подписал с Семеном Тереховым двустороннее соглашение до конца сезона-2025/26. В межсезонье поговаривали, что с форвардом могут расстаться. Но тогда казанский клуб якобы рассматривал варианты обмена или аренды. При этом в клубе до конца с судьбой хоккеиста не определились как тогда, так и сейчас.

При этом известно, что на Терехова этой осенью претендовали как минимум четыре клуба КХЛ. Об этом «Спорт-экспрессу» сообщал агент, представляющий интересы игрока, – Никита Квартальнов. По некоторым источникам одним из таких клубов была тольяттинская «Лада». Также Квартальнов рассказал, что сам хоккеист изъявлял желание играть в другом клубе, понимая, что в текущем сезоне шансов заиграть в Казани у него мало. Однако в «Ак Барсе» все предложения по аренде форварда отклонили.

Квартальнов тогда заявил, что в клубе Терехова держат как запасной вариант, в случае травм кого-то из нападающих основы. Однако если этого не произошло до настоящего момента, что тогда, хоккеисту просиживать в лиге уровня ниже, которой он давно перерос? Пожалуй несколько эгоистичный поступок казанского клуба по отношению к 23-летнему хоккеисту.

Вариант с арендой был бы оптимальным как для клуба, так и для игрока. Терехов бы набирался уверенности и игровой практики, «Ак Барс» – получил бы деньги. Никто от этой сделки бы точно не проиграл. Однако пока в Казани хоккеиста не готовы отпустить даже на определенный срок. Вполне возможно, что руководство татарстанского клуба могли и не устроить финансовые условия, на которых другие клубы готовы были забрать игрока.

Фото: ak-bars.ru

Квартальнов: «Мальчишка молодец, выдаёт реальный результат»

В ноябре, незадолго до интервью «Спорт-экспрессу» Никита Квартальнов написал в своем телеграм-канале целый пост, посвященный Семену Терехову. Он пояснил, что Терехов был вынужден поменять прошлого своего агента и обратился к нему за помощью. Внутреннюю кухню Квартальнов предпочел не раскрывать лишь дав понять, что были определенные нюансы.

«В первую очередь в этом посте я хотел бы выразить слова поддержки этому пацану. Отдельно хочу отметить его характер. Парень даёт большой результат в ВХЛ, пока особо не получая шансов в первой команде. Здесь никаких претензий – это большой спорт, и просто так бывает. В топовых командах обычно сильные составы, и чтобы пробиться, нужно определённое время. Тем не менее, очень хочу, чтобы Семён развивался, рос и играл уже в лиге выше.

Ещё раз хочу подметить: мальчишка молодец, выдаёт реальный результат. Все всё видят и понимают. Скажу честно, что этот игрок мне нравился уже достаточно давно. И вот так интересно сложилась судьба, что мы относительно недавно начали сотрудничать. Дальше будет больше», – написал Квартальнов в своем телеграм-канале.

В какой-то степени мотивация Квартального была понятна. Он хотел прояснить для многих ситуацию и привлечь внимание в надежде, что дело с мертвой точки может сдвинуться, но безрезультатно.

У Терехова сыграть в плей-офф за «Ак Барс» шансов мало

Из недавнего прошлого удачный пример можно привести в случае с арендой Никиты Евсеева в хабаровский «Амур». Для 21-летнего защитника в «Ак Барсе» в нынешнем сезоне явно не нашлось бы места. В межсезонье казанцы с Евсеевым заключили контракт на два года и отправили на один сезон в аренду. В составе «тигров» Евсеев провел уже 44 матча и заработал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+5».

Ситуация с Семеном Тереховым в системе казанского клуба не единичная. Вспомнить, к примеру, историю некогда подающего надежды Камиля Фазылзянова. Защитника единожды отдавали в аренду в «Адмирал» в сезоне-2021/22. По некоторым источникам клуб из Дальнего Востока и в будущем сезоне рассчитывал на игрока, но хоккеиста продолжали держать в ВХЛ в «Барсе», а на следующий сезон отправили в «Нефтяник». Сейчас 28-летний хоккеист выступает за тульский «АКМ».

На текущий выезд на Дальний Восток Семен Терехов отправился вместе с «Ак Барсом». 23-летний форвард принял участие во всех трех встречах, в которых забросил две шайбы «Амуру». Чем Терехов не альтернативная замена кому-то из нынешнего состава «звездных» казанцев, отбывающих срок в команде за большие деньги?

На сегодняшний день можно сказать, что Терехов находится «в заложниках» у казанского клуба, связанный условиями двустороннего соглашения. Его участие в предстоящем плей-офф КХЛ – маловероятно. И скорее всего молодого форварда под конец сезона снова отправят усилять «Нефтяник» в ВХЛ.