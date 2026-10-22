Маринов оценил выступление сборной в командном турнире на ЧМ

Фото: sportgymrus.ru

Сборная России по спортивной гимнастике два дня назад завоевала серебро в командном турнире на чемпионате мира в Роттердаме.



«ТИ-Спорта» связался с одним из главных творцом этого успеха, Даниелем Мариновым для комментария:



«Командное выступление прошло для нас на очень хорошем уровне, несмотря на пару падений, которые были на некоторых снарядах. В целом, вся команда показала хороший результат. Немаловажно было от начала до конца бороться. Это было видно даже сос стороны. С каждым снарядом все больше заряжали друг друга. То, то мы шли седьмыми, нам это несколько не добавляло волнения, а наоборот, какой-то азарт просыпался. Мы знали, что оставшиеся четыре снаряда – это наши рабочие снаряды, которые мы обязаны делать. И на которых мы по-любому можем отыграться. Зная это, спокойно шли и делали свою работу»,– сказал Маринов «ТИ-Спорту».



Чемпионат мира проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября.