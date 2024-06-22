Маринов, Мартьянова, Шлейхер: кто еще из звезд Игр БРИКС мог поехать на Олимпиаду в Париж

Полина Кудерметова Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Полина Кудерметова, теннис, 21 год

21-летняя теннисистка Полина Кудерметова пока что еще продолжает пребывать в тени своей старшей сестры, 19-й ракетки мира Вероники Кудерметовой. 2023 год Полина закончила вне топ-100 рейтинга WTA среди женщин – у нее 165-е место.

Однако, несмотря на скромные результаты на международных теннисных турнирах, Полина своими выступлениями дает понять, что потенциал у нее приличный. На Играх БРИКС дочь известного казанского хоккеиста Эдуарда Кудерметова выиграла золотую медаль в командном соревновании, победив спортсменку из Белоруссии – Эвелину Ласкевич.

Полина Кудерметова могла бы запросто поехать на Олимпиаду в статусе нейтральной теннисистки. Спортсменка уже к своему второму сезону на взрослом уровне обладает достаточным багажом техники и таланта, чтобы бороться с лучшими мировыми ракетками. Результаты Полины на Играх БРИКС впечатлили. По факту Кудерметова испытала проблемы лишь в финале, остальные матчи в большинстве своем завершались разгромными победами россиянки.

В этом году на летней Олимпиаде мы Полину, к сожалению, не увидим. Зато у отечественного зрителя будет возможность поболеть за ее сестру, которая отправится во Францию вместе с Миррой Андреевой – другой талантливой российской теннисисткой, дошедшей до полуфинала на недавнем «Ролан Гаррос».

Софья Дьякова (справа) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Софья Дьякова, плавание, 16 лет

Настоящим открытием Игр БРИКС стала 16-летняя спортсменка из Татарстана Софья Дьякова. В соревнованиях по плаванию девушка завоевала две золотые медали. Дьяковой не нашлось равных сразу на двух дистанциях – 200 и 400 м вольным стилем.

Отметим, что ранее на апрельском чемпионате России по плаванию в Казани Софья уже становилась триумфатором – счастливой для татарстанской спортсменки оказалась все та же 400-метровая дистанция.

На Игры БРИКС сборная России по плаванию привезла практически юниорский состав. У мужчин главным лицом национальной команды стал 18-летний Мирон Лифинцев, который по ходу прошедшего сезона абсолютно на равных сражался с Климентом Колесниковым и даже побил его рекорд на дистанции 100 метров на спине.

У девушек же с солидным отрывом в вольном стиле лидирует Дьякова, которая, вероятно, с успехом выступила бы и на Олимпийских играх в Париже.

Никита Шлейхер Фото: tatdiving.ru

Никита Шлейхер, прыжки в воду, 26 лет

26-летний прыгун в воду Никита Шлейхер на Играх БРИКС в блестящем стиле завоевал золото в прыжках с 3-метрового трамплина. Вместе с Евгением Кузнецовым спортсмен безукоризненно выполнил техническую программу, набрав в сумме 446,34 балла.

Шлейхер – имя в прыжках в воду хорошо известное. На уровне России Никита девять раз становился чемпионом страны и пять раз – серебряным призером.

На последних летних Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио российские прыгуны не баловали болельщиков обилием наград. До сих пор отечественные поклонники этого изящного вида спорта ассоциируют лучшие времена сборной с именами Дмитрия Саутина или Глеба Гальперина. Но, как показывает практика и оценки выступлений российских прыгунов на Играх БРИКС, на парижской Олимпиаде те же Шлейхер и Кузнецов выступили бы более чем достойно.

Даниел Маринов Фото: minsport.tatarstan.ru

Даниел Маринов, спортивная гимнастика, 19 лет

Вот уж кто действительно неожиданно оказался хедлайнером Игр БРИКС в составе российской сборной, так это гимнаст Даниел Маринов. На соревнованиях в Казани уроженец Софии завоевал целых пять медалей: два золота – в личном многоборье и в упражнениях на параллельных брусьях, два серебра – в опорном прыжке и на перекладине, и бронзу на кольцах.

По ходу сезона на внутрироссийских соревнованиях Маринов несколько раз оставлял позади себя прославленных атлетов: Никиту Нагорного, Артура Далалояна, которые и сами отмечали в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт», что Даниел – главная звезда сегодняшней спортивной гимнастики.

«У Маринова есть все, чтобы стать лучшим в мире», – лаконично заявил Далалоян «ТИ-Спорт».

В арсенале спортсмена не только фантастическая техника, но и огромная чемпионская сила духа. Известно, что на Играх БРИКС Маринов выступал с некоторыми повреждениями, но и это не помешало ему уверенно забираться в тройку лучших атлетов практически в каждой из дисциплин, в которых он принимал участие.

Марта Мартьянова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Марта Мартьянова, фехтование, 25 лет

Не обошлась без золотой медали на Играх БРИКС и одна из лучших рапиристок мира, уроженка Казани Марта Мартьянова. На днях спортсменка одолела в финальном поединке соотечественницу Анну Соловьеву. Российский дуэт рапиристок подарил болельщикам зрелищную схватку под занавес соревновательного вечера.

После завоевания золотой медали Марта в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» призналась, что «просто не могла подвести родных, друзей, наблюдавших за ее выступлением в родном городе».

Мартьянова снова проявила в финале исключительный характер и волю к победе. Три года назад эти же качества помогли ей стать олимпийской чемпионкой в Токио.

В Париже рапиристка с большой долей вероятности также поднялась бы на верхнюю ступень пьедестала.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»