Маринад от нейросети: алгоритмы придумали рецепты, вдохновленные популярной культурой

Сегодня отмечается Всемирный день барбекю. В нашей стране популярная альтернатива — шашлыки на природе. Именно так каждый пятый россиянин планировал провести время на майских праздниках. Торговая сеть «Пятёрочка» решила выяснить, что о жарке мяса и овощей на открытом огне думают нейросети, и попросила их составить авторские рецепты маринада, вдохновленные популярными книгами и фильмами.

В ответ на запрос «придумай рецепт маринада в стиле вселенной Гарри Поттера» ChatGPT выдал:

«Магический рецепт маринада для шашлыка в стиле вселенной Гарри Поттера, который превратит обычное мясо в настоящее волшебное лакомство:

1 литр мантихорского молока (можно заменить кокосовым молоком);

4 сокращенных листа кислого мандрагора (или листья базилика);

100 мл слизи улитки дирекома (или оливковое масло);

сок одного лемонснута (лимона);

2 зубчика чеснока, измельченные в порошок волшебного огня;

1 чайная ложка измельченного корня асфоделя (или корня имбиря);

1 столовая ложка темного порошка перца крупси (или черного перца);

1 столовая ложка меда с пасеки Хагрида;

соль по вкусу».

Свежие листья базилика можно заменить сушеными — это слабо отразится на вкусе, зато упростит хранение. Стоимость такого маринада — около 1000 рублей*.

Здесь и далее указаны ингредиенты, необходимые для маринования 1-2 кг мяса. Важно учитывать, что большая часть масла, специй и других продуктов останется для дальнейшего использования.

GigaChat предложил идею для рецепта, вдохновленного «Властелином колец»:

«В мире Толкина люди, эльфы и гномы готовили пищу на открытом огне. Я думаю, что они бы оценили этот маринад для шашлыка:

одна крупная луковица;

два зубчика чеснока;

две столовые ложки растительного масла;

две столовые ложки соевого соуса;

две чайные ложки меда;

чайная ложка горчицы;

половина лимона;

специи (розмарин, кориандр) — по вкусу».

Такой маринад обойдется чуть больше чем в 600 рублей.

Чат-бот Алиса представляет маринад в исполнении своей тезки — Алисы Селезневой из «Тайны третьей планеты» — так:

«Ингредиенты:

2 большие луковицы;

3–4 столовые ложки растительного масла;

4–5 столовых ложек уксуса;

3–4 зубчика чеснока;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка черного перца;

1 столовая ложка кориандра;

лавровый лист;

зелень (укроп, петрушка);

лимон;

1 столовая ложка порошка из инопланетных грибов;

1 чайная ложка порошка из инопланетных ягод.

Этот шашлык вдохновлен фантастическими мирами и приключениями в космосе».

Маринад по рецепту Алисы без инопланетных ингредиентов будет стоить 930 рублей. Если в качестве растительного масла вместо оливкового выбрать подсолнечное, получится на 340 рублей дешевле — 590 рублей.

А вот какие ингредиенты Алиса предлагает использовать, если бы мы готовили шашлык во вселенной фильма «Кин-дза-дза!»:

«Ингредиенты:

2 большие луковицы;

9–10 столовых ложек минеральной воды;

9–10 столовых ложек сока инопланетных растений;

3–4 зубчика чеснока;

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1 столовая ложка инопланетной соли;

1 столовая ложка черного перца;

2 столовые ложки порошка из инопланетных трав;

лавровый лист».

Сок инопланетных растений заменим гранатовым, а инопланетные травы — кинзой, укропом и петрушкой. Вместо инопланетной соли возьмем адыгейскую. Этот рецепт получился весьма экономичным — немногим дороже 750 рублей.

*Стоимость рассчитана по ценам из приложения сервиса в Московском регионе.