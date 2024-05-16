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Маринад от нейросети: алгоритмы придумали рецепты, вдохновленные популярной культурой
Сегодня отмечается Всемирный день барбекю. В нашей стране популярная альтернатива — шашлыки на природе. Именно так каждый пятый россиянин планировал провести время на майских праздниках. Торговая сеть «Пятёрочка» решила выяснить, что о жарке мяса и овощей на открытом огне думают нейросети, и попросила их составить авторские рецепты маринада, вдохновленные популярными книгами и фильмами.
В ответ на запрос «придумай рецепт маринада в стиле вселенной Гарри Поттера» ChatGPT выдал:
«Магический рецепт маринада для шашлыка в стиле вселенной Гарри Поттера, который превратит обычное мясо в настоящее волшебное лакомство:
- 1 литр мантихорского молока (можно заменить кокосовым молоком);
- 4 сокращенных листа кислого мандрагора (или листья базилика);
- 100 мл слизи улитки дирекома (или оливковое масло);
- сок одного лемонснута (лимона);
- 2 зубчика чеснока, измельченные в порошок волшебного огня;
- 1 чайная ложка измельченного корня асфоделя (или корня имбиря);
- 1 столовая ложка темного порошка перца крупси (или черного перца);
- 1 столовая ложка меда с пасеки Хагрида;
- соль по вкусу».
Свежие листья базилика можно заменить сушеными — это слабо отразится на вкусе, зато упростит хранение. Стоимость такого маринада — около 1000 рублей*.
Здесь и далее указаны ингредиенты, необходимые для маринования 1-2 кг мяса. Важно учитывать, что большая часть масла, специй и других продуктов останется для дальнейшего использования.
GigaChat предложил идею для рецепта, вдохновленного «Властелином колец»:
«В мире Толкина люди, эльфы и гномы готовили пищу на открытом огне. Я думаю, что они бы оценили этот маринад для шашлыка:
- одна крупная луковица;
- два зубчика чеснока;
- две столовые ложки растительного масла;
- две столовые ложки соевого соуса;
- две чайные ложки меда;
- чайная ложка горчицы;
- половина лимона;
- специи (розмарин, кориандр) — по вкусу».
Такой маринад обойдется чуть больше чем в 600 рублей.
Чат-бот Алиса представляет маринад в исполнении своей тезки — Алисы Селезневой из «Тайны третьей планеты» — так:
«Ингредиенты:
- 2 большие луковицы;
- 3–4 столовые ложки растительного масла;
- 4–5 столовых ложек уксуса;
- 3–4 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка черного перца;
- 1 столовая ложка кориандра;
- лавровый лист;
- зелень (укроп, петрушка);
- лимон;
- 1 столовая ложка порошка из инопланетных грибов;
- 1 чайная ложка порошка из инопланетных ягод.
Этот шашлык вдохновлен фантастическими мирами и приключениями в космосе».
Маринад по рецепту Алисы без инопланетных ингредиентов будет стоить 930 рублей. Если в качестве растительного масла вместо оливкового выбрать подсолнечное, получится на 340 рублей дешевле — 590 рублей.
А вот какие ингредиенты Алиса предлагает использовать, если бы мы готовили шашлык во вселенной фильма «Кин-дза-дза!»:
«Ингредиенты:
- 2 большие луковицы;
- 9–10 столовых ложек минеральной воды;
- 9–10 столовых ложек сока инопланетных растений;
- 3–4 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка яблочного уксуса;
- 1 столовая ложка инопланетной соли;
- 1 столовая ложка черного перца;
- 2 столовые ложки порошка из инопланетных трав;
- лавровый лист».
Сок инопланетных растений заменим гранатовым, а инопланетные травы — кинзой, укропом и петрушкой. Вместо инопланетной соли возьмем адыгейскую. Этот рецепт получился весьма экономичным — немногим дороже 750 рублей.
*Стоимость рассчитана по ценам из приложения сервиса в Московском регионе.
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