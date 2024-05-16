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Экономика 16 мая 2024 15:56

Маринад от нейросети: алгоритмы придумали рецепты, вдохновленные популярной культурой

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Сегодня отмечается Всемирный день барбекю. В нашей стране популярная альтернатива — шашлыки на природе. Именно так каждый пятый россиянин планировал провести время на майских праздниках. Торговая сеть «Пятёрочка» решила выяснить, что о жарке мяса и овощей на открытом огне думают нейросети, и попросила их составить авторские рецепты маринада, вдохновленные популярными книгами и фильмами.

В ответ на запрос «придумай рецепт маринада в стиле вселенной Гарри Поттера» ChatGPT выдал:

«Магический рецепт маринада для шашлыка в стиле вселенной Гарри Поттера, который превратит обычное мясо в настоящее волшебное лакомство:

  • 1 литр мантихорского молока (можно заменить кокосовым молоком);
  • 4 сокращенных листа кислого мандрагора (или листья базилика);
  • 100 мл слизи улитки дирекома (или оливковое масло);
  • сок одного лемонснута (лимона);
  • 2 зубчика чеснока, измельченные в порошок волшебного огня;
  • 1 чайная ложка измельченного корня асфоделя (или корня имбиря);
  • 1 столовая ложка темного порошка перца крупси (или черного перца);
  • 1 столовая ложка меда с пасеки Хагрида;
  • соль по вкусу».

Свежие листья базилика можно заменить сушеными — это слабо отразится на вкусе, зато упростит хранение. Стоимость такого маринада — около 1000 рублей*.

Здесь и далее указаны ингредиенты, необходимые для маринования 1-2 кг мяса. Важно учитывать, что большая часть масла, специй и других продуктов останется для дальнейшего использования.

GigaChat предложил идею для рецепта, вдохновленного «Властелином колец»:

«В мире Толкина люди, эльфы и гномы готовили пищу на открытом огне. Я думаю, что они бы оценили этот маринад для шашлыка:

  • одна крупная луковица;
  • два зубчика чеснока;
  • две столовые ложки растительного масла;
  • две столовые ложки соевого соуса;
  • две чайные ложки меда;
  • чайная ложка горчицы;
  • половина лимона;
  • специи (розмарин, кориандр) — по вкусу».

Такой маринад обойдется чуть больше чем в 600 рублей.

Чат-бот Алиса представляет маринад в исполнении своей тезки — Алисы Селезневой из «Тайны третьей планеты» — так:

«Ингредиенты:

  • 2 большие луковицы;
  • 3–4 столовые ложки растительного масла;
  • 4–5 столовых ложек уксуса;
  • 3–4 зубчика чеснока;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 столовая ложка черного перца;
  • 1 столовая ложка кориандра;
  • лавровый лист;
  • зелень (укроп, петрушка);
  • лимон;
  • 1 столовая ложка порошка из инопланетных грибов;
  • 1 чайная ложка порошка из инопланетных ягод.

Этот шашлык вдохновлен фантастическими мирами и приключениями в космосе».

Маринад по рецепту Алисы без инопланетных ингредиентов будет стоить 930 рублей. Если в качестве растительного масла вместо оливкового выбрать подсолнечное, получится на 340 рублей дешевле — 590 рублей.

А вот какие ингредиенты Алиса предлагает использовать, если бы мы готовили шашлык во вселенной фильма «Кин-дза-дза!»:

«Ингредиенты:

  • 2 большие луковицы;
  • 9–10 столовых ложек минеральной воды;
  • 9–10 столовых ложек сока инопланетных растений;
  • 3–4 зубчика чеснока;
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса;
  • 1 столовая ложка инопланетной соли;
  • 1 столовая ложка черного перца;
  • 2 столовые ложки порошка из инопланетных трав;
  • лавровый лист».

Сок инопланетных растений заменим гранатовым, а инопланетные травы — кинзой, укропом и петрушкой. Вместо инопланетной соли возьмем адыгейскую. Этот рецепт получился весьма экономичным — немногим дороже 750 рублей.

*Стоимость рассчитана по ценам из приложения сервиса в Московском регионе.

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