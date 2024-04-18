Марина Хрипунова: «Мы прекрасно понимаем, что делает вечером работающая женщина»

Марина, расскажите о причинах вашего визита в Казань.

Ежегодно мы с коллегами делаем большой пресс-тур по России для того, чтобы посмотреть крупнейшие города, мы для себя это называем «заземление». Мы хотим посмотреть на тренды, которые происходят в городах, отличных от Москвы, считать что-то, посмотреть, как выглядит город, как выглядит наружная реклама, пообщаться посредством СМИ с местной аудиторией, увидеть, что носят девушки, какие категории рекламодателей здесь представлены. Мы канал коммерческий и, кроме зрителей, должны думать еще и о рекламодателях, рассказать им, почему нужно обязательно размещаться на «Домашнем». Казань очень приятный город, и здесь я вижу, что город с каждым годом становится лучше, все хорошо с чистотой, с дорогами, с гостиницами, ресторанами, культурной жизнью города. Мы очень много пешком гуляли, что тоже помогает увидеть какие-то сценки из жизни, что-то подглядишь, и этот эпизод можно добавить в сценарий нашего сериала, а зритель, мне кажется, очень любит узнавать то, что близко – на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, очень много каналов снимают сериалы, и вы наверняка как зритель замечаете, что на экране мелькают одни и те же города, квартиры. Мы еще изучаем возможность расширить географию съемок. У каждого города есть свой неповторимый облик, и нам хочется добавить свежую картинку. Вполне возможно, что Казань зрители тоже увидят в кадре.

Чем обычно руководствуются, определяя целевую аудиторию канала?

Любой канал, когда создается, нацелен на получение рекламной выручки, чтобы было на что производить контент. Мы смотрим на рекламный рынок и видим, на какую аудиторию нацелено большинство брендов. В 70% случаев решение о покупке товара или услуги принимает женщина. Думаю, это неудивительно. Поэтому аудитория «Домашнего» – женщины от 25 до 59 лет. Эту аудиторию мы выбрали еще на старте канала, почти 20 лет назад. Если по этой аудитории смотреть вообще на все каналы, то «Домашний» по итогам первых двух месяцев этого года занимает второе место после канала «Россия 1». Женщины голосуют за нас. По Поволжскому федеральному округу у нас также второе место среди всех каналов и в прайме (с 19 до 23 часов). Когда я начинала руководить каналом 8 лет назад, наше место было девятым. Это грандиозный рывок, за это время мы колоссально нарастили собственное производство, и сейчас мы производим порядка 110 сериалов в год, это порядка 500 часов.

Поделитесь типовым портретом зрительницы «Домашнего».

Эту женщину зовут Елена Александровна, как правило, она работает в сфере торговли, продает товары или услуги, у нее среднее специальное либо высшее образование, двое детей, она замужем, собственная квартира, корейский или китайский смартфон – да, у нас есть точный портрет, и когда мы что-то производим, должны понимать, что делаем это не для себя, а для условной Елены Александровны.

Если говорить о ближайшем будущем, контент не поменяется, так же будут сериалы?

Сама структура сетки канала не меняется: днем у нас программы, юридические, мистические, а вечером в прайме сериалы. Программирование нашего канала сильно отличается от других каналов. У большинства сериал идет неделю или две по несколько серий в день, у нас же абсолютно уникальный случай: один день – один сериал, 4 серии. И это очень сильно продвинуло нас вперед, поскольку позволило нивелировать риски. Допустим, женщина начала смотреть сериал в понедельник и он не понравился, и на две недели она вылетела из рейтинга. А в нашем случае она может включиться во вторник или в четверг. Сама структура сетки не меняется, но жизнь вокруг нас меняется, появляются какие-то нарративы, и мы не можем на них не реагировать. Вот, допустим, у нас до 2020 года была хорошая благополучная радостная жизнь и сериалы снимали под эгидой «Сказочные мелодрамы», то есть девушка должна была встретить мужчину мечты и прожить прекрасную романтическую историю. А потом вокруг стало звучать: надо потерпеть, мы постараемся немного, и потом все будет хорошо. И мы переформатировались, теперь наша линейка мелодрам называется «Сквозь слезы к счастью». Наша героиня должна в начале сериала очень сильно пострадать от людей или обстоятельств, потом бороться и в конце выстрадать и заслужить счастье.

Что явилось основанием для вашего успеха?

Мое глубочайшее убеждение, что многие каналы в какой-то момент ушли в отрыв от зрителей и стали самовыражаться. У меня, например, вгиковское образование и я много смотрю контента углубленно и профессионально, но это не означает, что я должна нести его в массы. Я понимаю, что канал огромный, федеральный. Канал номер два. И каждый раз, когда что-то сделала и выпустила в эфир, понимаю, что этот проект посмотрело несколько миллионов женщин. Степень ответственности очень высокая. Довольно долгое время «Домашний» «донашивал» контент за другими каналами. То, что показывали Первый и «Россия 1», через какое-то время появлялось в эфире «Домашнего». Да, это имело какой-то успех, но как только мы стали делать свои истории, да еще в таком ощутимом количестве, я напомню, у нас 110 сериалов в год, это 4-8-10-серийные истории, интерес к нам стал расти от года к году, к нам стали стала приходить премиальная для рекламодателей молодая аудитория. И второй момент – мы четко сформулировали свою концепцию и озвучили ее в слогане. Сначала это было «Всегда для женщин», а потом «Главный женский». Как только стал максимально понятен посыл, у аудитории появилось четкое представление, что она увидит, нажав нашу 14-ю кнопку. И такое четкое позиционирование уникального торгового предложения ведет к тому, что костяк нашей аудитории, наши постоянные зрительницы, крепнет, их становится больше.

На что делаете ставку в новом сезоне?

Есть периоды, когда зрители больше всего смотрят телевизор, когда рекламодатели наиболее активны, это, как правило, время с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. Следующий сезон начнется в сентябре. Все истории будут достойные, много закрученных сюжетов, очень бодрый движок, поэтому совершенно точно их стоит смотреть. До конца года «Великолепный век», а после мы подобрали две новых современных турецких истории. Думаю, зрительницы не будут разочарованы.

Раскройте секрет успешности ваших мелодрам.

У нас абсолютно точно нет снобизма, мы прекрасно понимаем, чем занимается работающая женщина, придя вечером домой. Она смотрит фоново, поэтому я всегда прошу продюсеров: любое действие, любое чувство всегда должно быть произнесено, артикулировано. Это не означает, что это упрощает, это означает, если ты грустишь – скажи об этом. Я же в этот момент, например, повернулась к холодильнику. Я утрирую, конечно, но нужно обязательно проговаривать. Есть определенные крючки, которые повторяются, когда женщина отвлеклась, ей должно быть понятно, что было до этого. То есть если герой изменил, то героиня во второй серии должна об этом с подругами поговорить. Есть простые правила, которые позволяют удерживать зрителя. Если зрительница отвлеклась на первой серии, она должна понять, о чем речь, если присоединилась на второй или третьей серии. Над этим мы работаем и анализируем.

В чем, на ваш взгляд, феномен турецких сериалов?

Несколько параметров: первое и главное – мелодрама и драма в фокусе, все социальные контексты только фоново. Второй момент – турецкие мужчины открыто выражают свои чувства. И третье – турки очень правильную волну поймали, они делают универсальный контент, который можно продавать во многие страны. И их качество сериального производства постоянно растет. Красивая картинка, уверенная камера, классные актеры, мужчины маскулинные, актрисы знойные. Динамичный, стройный, захватывающий сюжет. Очень важно, что в Турции очень многие были, она очень осязаема. Если бы мы снимали, условно, про героиню из Исландии, это было бы менее понятно.

Фото АО «Новый канал»

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