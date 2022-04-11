Марина Полтева: «Фестиваль „Созвездие” мог бы стать ответом на существующее «Евровидение»

Фото: © Владимир Васильев

В Казани идут прослушивания конкурсных номеров участников, прошедших в суперфинал XXII ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

И хотя в стенах КСК КФУ «УНИКС» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» развернулся серьезный спор за право выступить на гала-концертах проекта в КСК КФУ «УНИКС» (14 апреля) и КРК «Пирамида» (22 апреля), в нем нашлось место для мастер-классов от ведущих специалистов сцены.

Фото: © Владимир Васильев

В частности, сегодня в Арт-резиденции профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства, академик российской национальной музыкальной премии «Виктория», вокальный педагог музыкальных проектов Первого канала (Москва), заслуженный деятель искусств РТ Марина Полтева поделилась с представителями номинаций «Вокал-соло» и «Вокальные ансамбли» своим опытом. При этом она не только указала, но и постаралась устранить вместе с ребятами основные ошибки, допускаемые ими на сцене.

«Я не первый год становлюсь частью республиканского фестивального движения, и должна сказать, что уровень исполнительства неизменно растет. Причем не только в Казани, но и далеко за пределами столицы республики. Радует разнообразие репертуара — мы слышим не только эстрадные стандарты, но и много народной музыки: татарской, русской, чувашской, башкирской, удмуртской и другой», — поделилась своим видением развития фестиваля Марина Полтева.

Фото: © Владимир Васильев

Она подчеркнула, что такой подход педагогов к отбору репертуара позволяет сохранить музыкальные традиции народов, что еще больше увеличивает значимость проекта для республики.

«Подобных фестивалей в России не существует, и я считаю, что этот опыт нужно транслировать не только в пределах региона, но во всей России. Это стало бы своеобразным ответом на существующий конкурс „Евровидение”», — уверена педагог.

Фото: © Владимир Васильев

Она заметила особое отношение районов к фестивальному движению: радует не только уровень исполнения у юных дарований, но и их яркие костюмы, пошитые специально к проекту.

«Хочется отдельно поблагодарить глав районов, так как очень заметно их неравнодушное отношение к своим творческим единицам», — отметила Полтева.

Фото: © Владимир Васильев

Кроме того, в эти минуты с участниками номинации «Хореография» работает заместитель заведующего кафедрой народного танца, доцент Московского государственного института культуры, лауреат премии Президента РФ в области культуры Евгений Кузнецов. В контексте фестивального движения такие встречи стали традиционными.

«Мастер-классы — одна из важнейших частей фестиваля, ведь именно здесь дети могут обратить внимание на недочеты выступлений и исправить их к будущему выходу на сцену. А педагоги могут почерпнуть профессиональный опыт», — резюмировала Марина Полтева.

Фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.