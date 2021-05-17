Марина Патяшина заняла первое место в топе-5 медиаэффективных руководителей Татарстана

Агентство «ПромРейтинг» представило топ-5 медиаэффективных руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов Татарстана за I квартал 2021 года. Первое место в рейтинге заняла руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Первое место в рейтинге объясняется существенным влиянием на информационную повестку республики в целом. Патяшина одна из немногих, кто был лично отмечен главой государства за работу во время пандемии. Кроме того, возглавляемому ей ведомству удалось выстроить работу так, что республика реально стала неким островком благополучия в разрезе коронавируса по России», — отметили в агентстве.

Кроме того, структура Патяшиной позитивно представлена в СМИ и социальных сетях, вокруг нее мало негативных сюжетов.

Второе место в топе-5 досталось прокурору Татарстана Илдусу Нафикову. В агентстве пояснили, что на рост позиций в рейтинге повлияла возросшая активность прокуратуры республики в социальных сетях и мессенджерах.

На третьем месте — мэр Казани Ильсур Метшин. «Падение позиций казанского мэра — отражение прохождения зимнего стресс-теста для возглавляемой им структуры. Всесторонняя критика уборки снега с улиц и состояния городского хозяйства пробили брешь в налаженной работе медиакомплекса, — уточнили в агентстве. — При общем негативном вале этих обращений с резкими оценками по соцсетям Ильсур Метшин не смог удержать первое место».

Четвертое место занял начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин. На позицию в рейтинге повлияла в том числе и оценка работы ведомства в федеральных СМИ и соцсетях.

На последнем месте в топе-5 — глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов. Некоторый спад позиций в агентстве объяснили не подходом к работе, а «работой конкурентов». По многим показателям глава Альметьевска опережает своих коллег. Положительную роль сыграли его внимание к городским проблемам, постоянное присутствие в соцсетях и реагирование на просьбы граждан.

В целом авторы исследования зафиксировали возросшую активность руководителей в медиа, а также рост показателей по общению с гражданами в Сети.

В итоговый медиарейтинг вошли 100 руководителей — госслужащих Татарстана, в том числе министры, главы ведомств, входящие в Кабинет Министров РТ, руководители силовых структур, мэры городов и главы муниципальных районов республики. Исследование проводилось с 1 января по 31 марта 2021 года.