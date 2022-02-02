«Если нельзя, но очень хочется, то можно»: сосискам открыли в школу дверь

В Татарстане выросло число школ, где дети полностью съедают завтраки. При этом стало расти и число детей с ожирением. В каких школах республики все еще используют сомнительные продукты и подают холодные блюда под видом горячих, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в Госсовете РТ.

В Татарстане уже третий год реализуется поручение Владимира Путина в части организации бесплатного горячего питания школьников младших классов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Заболеваемость ожирением среди детей не имеет тенденции

к снижению»

Руководитель ведомства во вторник выступила на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, где рассказала о проверках школьного питания. Свой доклад Марина Патяшина начала с неутешительной статистики о росте в республике числа детей с ожирением.

«За последние пять лет заболеваемость ожирением среди детей и подростков республики, к сожалению, не имеет тенденцию к снижению. И увеличение показателя заболеваемости ожирением среди детей до 14 лет наблюдается в 27 муниципальных образованиях», – рассказала она.

Патяшина уточнила, что наибольший рост заболеваемости среди подростков этой возрастной категории выявлен в Елабужском районе – почти в 37 раз, а также в Тюлячинском, Мензелинском, Тукаевском, Ютазинском и Зеленодольском районах.

«Среди подростков 15-17 лет рост ожирения зафиксирован в 19 муниципальных образованиях. Самый большой рост мы имеем в Мензелинском, Пестречинском, Зеленодольском, Чистопольском и Агрызском районах», – подчеркнула она.

В Татарстане показатель заболеваемости ожирением в 2020 году среди детей в возрасте до 14 лет составил 268 на 100 тыс. детей, в возрасте 15-17 лет – 953,4.

Марина Патяшина: «Ситуация в организации школьного питания изменилась в положительную сторону» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Снизилась доля школ, в которых выявлен высокий индекс несъедаемости»

Марина Патяшина напомнила, что в Татарстане уже третий год реализуется поручение Президента России Владимира Путина в части организации бесплатного горячего питания школьников младших классов.

«В 2020/2021 учебном году нами были проверены все школы, где обучаются дети начальных классов. Это 1589 школ, 16 операторов питания, 96 поставщиков продуктов питания для школ. Всего было выявлено 5435 нарушений. Первый доклад о предварительных итогах контроля в конце 2020 года содержал значительное количество нарушений и замечаний. Необходимо отметить, что ситуация в организации школьного питания изменилась в положительную сторону», – сказала она.

Так, по словам докладчика, в два раза снизилось число фактов занижения температуры горячих блюд на линии раздачи и на столе; увеличилось число школ, где полностью съедаются завтраки. Одновременно снизилась доля школ, в которых выявлен высокий индекс несъедаемости блюд.

«Показатель “индекс несъедаемости” в целом по республике снизился и уменьшилась доля фактов занижения массы порций и калорийности рациона», – констатировала она.

Патяшина сообщила, что 27 августа состоялась встреча представителей управления с операторами школьного питания, на ней обсуждались нарушения и проблемные вопросы. «Например, по вопросу использования в школьном меню сосисок. В нормах санитарных правил не предусмотрены колбасные изделия в школьном меню. И позиция федеральной службы по данному вопросу достаточно четкая, поскольку сосиски не являются предметом здорового питания, хотя это любимое лакомство детей», – заметила она.

Снизилась доля школ, в которых выявлен высокий индекс несъедаемости блюд Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По словам руководителя ведомства, чтобы соблюсти интересы детей и поставщиков, а также для поддержки местных производителей допустили использование сосисок в школьном меню до конца 2022 учебного года, но не чаще одного раза в неделю. «Решение было принято только по результатам расширенных лабораторных испытаний продукции, которые доказали качество и безопасность местных сосисок», – подчеркнула она.

Докладчик уточнила, что включение сосисок в школьное меню в дальнейшем возможно только при условии оформления предприятиями документов как на продукцию детского питания для детей старше трех лет. «Они должны оформить свидетельство о государственной регистрации. Этот процесс небыстрый, и до следующего учебного года времени достаточно», – заявила она.

Холодная начинка горячих блюд

Руководитель Управления Роспотребнадзора отметила, что родителей очень волновало отсутствие специального меню для детей, страдающих различными заболеваниями. И оно было разработано.

«Мы провели оценку двух видов меню для бесплатного питания 4541 ребенка начальных классов, которые страдают сахарным диабетом, целиакией и пищевой аллергией. Они обучаются в 1140 школах республики, – рассказала она. – Управлением согласовано 10 видов единого двухнедельного меню для бесплатного питания 1-4 классов. И в этот учебный год мы продолжаем работать с этими меню».

В этом учебном году бесплатное питание получают более 215 тыс. школьников начальных классов в 1570 школах Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По словам Патяшиной, с 1 сентября прошлого года управление вновь начало проверку организации питания младшеклассников. В этом учебном году бесплатное питание получают более 215 тыс. школьников начальных классов в 1570 школах. За первое учебное полугодие были проверены 458 школ (почти 30%) и четыре поставщика продуктов питания. «В 96%, или 442 проверенных школах, были выявлены нарушения, но они в основном текущего характера. И это нас радует», – подчеркнула докладчик.

Она заметила, что во время проверок все еще выявляются единичные факты холодных блюд на линии раздачи и в тарелках у детей. В этом учебном году в пяти школах, расположенных в Альметьевске, Кайбицком, Верхнеуслонском, Новошешминском и Алексеевском районах, обнаружено занижение температуры готовых блюд на линии раздачи. А на столах у детей холодные блюда были в четырех школах, которые находятся в Мензелинске, Альметьевске, Новошешминском и Алексеевском районах.

«Но это значительно меньше, чем мы выявляли по итогам прошлого учебного года, когда занижение температуры блюд на линии раздачи было установлено в 91 школе, а на столах у детей – в 165 школах», – уточнила она.

Кроме того, улучшился показатель соблюдения массы порций для детей разных возрастных групп. В этом учебном году занижение массы порций было выявлено всего в трех школах, тогда как в 2020/2021 учебном году недовес в тарелках и стаканах у детей был установлен в 126 школах.

«Занижение калорийности рациона по лабораторным данным выявлено лишь в двух школах – в Казани и Атнинском районе. В 2020/2021 учебном году – в 23 школах», – сообщила руководитель ведомства.

Улучшился показатель соблюдения массы порций для детей разных возрастных групп Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Сырье с истекшим сроком годности еще имеет место быть

в наших школах»

Бактерии группы кишечной палочки в готовых блюдах были обнаружены в пяти школах, расположенных в Альметьевске, Нурлатском, Заинском, Менделеевском и Новошешминском районах. А вот в первой половине прошлого учебного года была выявлена 81 школа с «нестандартными результатами», проинформировала Марина Патяшина.

«Сырье с истекшим сроком годности пока еще имеет место быть в наших школах. И такие факты в этом учебном году были в четырех школах. Кроме того, в 13 школах обнаружено сырье без маркировки и документов. Например, в Кутлу-Букашской школе Рыбно-Слободского района было выявлено почти две тонны обезличенной продукции. Это маринованные огурцы, капуста, варенье, свежие овощи, фрукты и мясная продукция», – добавила она.

По словам руководителя управления, во время проверок продолжает выявляться сырье с нарушением условий хранения. Например, молочная продукция хранится при температуре +10 градусов, кондитерские изделия – при температуре +26. «Вся такая продукция немедленно снимается с реализации», – заверила она.

«При проверках сырье оценивается не только по внешним признакам и документам, но проводятся и лабораторные исследования. И нами был выявлен факт превышения содержания нитратов в картофеле в школе Пестречинского района. Нитраты нередко обнаруживаются в овощах, которые школы выращивают на своих пришкольных участках, они же самостоятельно вносят удобрения», – продолжила Патяшина.

Она также рассказала, что в конце прошлой недели в двух школах Мамадышского района выявлено фальсифицированное сливочное масло. «Производители разные – Нижний Новгород и Московская область, но поставщик оказался один – ООО “Альянс” Набережных Челнов. За прошлый год направили 19 уведомлений о нарушениях в поставках продуктов питания в школы», – заявила докладчик.

«Здоровье персонала пищеблока – это важная составляющая безопасного питания детей» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«При нехватке работников принимаются сотрудники,

не соответствующие критериям»

Руководитель Управления Роспотребнадзора подчеркнула, что «здоровье персонала пищеблока – это важная составляющая безопасного питания детей». По ее словам, в этом учебном году выявлено несвоевременное прохождение медицинского осмотра персонала в 23 школах 17 муниципалитетов и еще к девяти школам шести районов есть замечания по гигиеническому обучению сотрудников пищеблоков.

«Зачастую такие факты связаны с тем, что при острой нехватке работников школьных столовых на работу принимаются сотрудники, не соответствующие установленным критериям. Мы еще в прошлом году обозначали проблемы нехватки работников школьных столовых, и в этом году она не теряет актуальности», – отметила Патяшина.

По ее словам, с 1 сентября прошлого года в управление поступило всего лишь 13 письменных обращений на организацию питания в школах, из которых при проверке подтвердились только два. В частности, пожаловались на остывшие блюда в Верхнеуслонской гимназии, на заниженную массу порций и холодные блюда в казанской школе № 99.

Заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина добавила, что ежедневно ведется мониторинг обращений граждан, поступивших на портал Государственных услуг России в разделе «Бесплатное горячее питание для учащихся младших классов». Всего с 1 января 2021 по 1 января 2022 года поступило 1908 обращений, из них 88,8% положительных отзывов на организацию питания в школах.

Всего в Татарстане 1411 общеобразовательных организаций. На 2021/2022 учебный год численность обучающихся в школах республики составляет более 466 тыс. человек.

Алсу Асадуллина сообщила, что ежедневно ведется мониторинг обращений граждан по поводу бесплатного горячего питания в школах Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Еще нуждаются в ремонте пищеблоков 537 школ»

Алсу Асадуллина сообщила, что формируется проект программы капитального ремонта пищеблоков школ республики с приобретением оборудования в 2022 году. «Предварительно сформирован список, в который включены 180 школ. Возможна корректировка, по мере необходимости будут вноситься изменения», – уточнила она.

Всего в Татарстане 1714 школьных пищеблоков. Питание детей организуется как самостоятельно школами (70% школ), так и сторонними организациями (30% школ). Затраты на обеспечение школьников начальных классов бесплатным горячим питанием в 2021 году составили более 1,2 млрд рублей.

Замминистра образования и науки отметила, что в прошлом году из бюджета Татарстана был выделен 1 млрд рублей на ремонтные работы в пищеблоках общеобразовательных организаций 44 районов республики. В результате в 196 школах выполнены ремонт кровли, фасада, отмостки, отделки помещений, сетей инженерно-технического обеспечения, санитарных узлов, замена оконных и дверных блоков, а также приобретено оборудование.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина добавила, что ведомство второй год участвует в программе по модернизации столовых в части оценки школ, нуждающихся в капитальном ремонте пищеблоков и оснащении их оборудованием.

«В 2020 году был сформирован перечень мероприятий по улучшению школьных пищеблоков. И к 1 сентября за счет средств республиканского бюджета в 196 школах был проведен ремонт столовых, закуплено современное оборудование. Но еще нуждаются в ремонте пищеблоков на сегодня 537 школ», – подчеркнула она.