Марина Патяшина: «Риски заразиться болезнями от клещей и грызунов очень высоки»

В полтора раза выросла за год популяция грызунов и клещей в Татарстане. Соседство с ними не сулит ничего хорошего: укус маленького кровососа может оказаться смертельным, а грызуны – переносчики мышиной лихорадки. Как обезопасить себя и близких от врагов наших меньших, рассказала главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

Марина Патяшина: «Риск подхватить клещевой энцефалит существует в 30 районах республики, в том числе и в Казани» Фото: ru.freepik.com

«Риски подхватить болезни от клещей и мышей в этом году как никогда высоки»

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану озабочены проблемой заболеваний, которые передаются от грызунов и клещей. Руководитель республиканского ведомства Марина Патяшина подчеркнула, что риски подхватить болезни от клещей и мышей в этом году как никогда высоки.

На всей территории Татарстана жители подвержены риску заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), больше известной как мышиная лихорадка, а также лептоспирозом и клещевым боррелиозом.

«Риск подхватить клещевой энцефалит существует в 30 районах республики, в том числе и в Казани. Кроме того, заразиться такой серьезной болезнью, как туляремия, можно в 19 районах Татарстана», – добавила главный санитарный врач.

По результатам мониторинга Роспотребнадзора, в этом году в Татарстане значительно увеличилась численность грызунов и клещей. Еще в апреле их популяция стала в полтора раза больше, чем в прошлом году. Этому в том числе способствовали погодные условия в республике.

Фото: © «Татар-информ»

«Стоит отметить, что четверть популяции грызунов заражены мышиной лихорадкой и туляремией. Такими смертельно опасными заболеваниями, как вирус клещевого энцефалита и боррелии, заражены около 20% клещей», – отметила Марина Патяшина.

Ежегодно сотрудники ведомства регистрируют около 11 тысяч обращений от жителей, которых укусили клещи.

«И если случаи клещевого энцефалита, туляремии и лептоспироза в республики единичные, то заболеваемость ГЛПС выше среднероссийского показателя в четыре раза», – поделилась статистикой руководитель санитарного ведомства.

В управлении подчеркнули, что соседние с Татарстаном регионы – Удмуртия, Чувашия, Башкирия, а также Самарская и Ульяновская области – тоже считаются неблагополучными по распространению мышиной лихорадки.

Главный санитарный врач напомнила, что подхватить «мышиную» инфекцию в городе так же просто, как и на природе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Грызуны «захватывают» крупные города республики

Чаще всего жители и гости республики «цепляют» клеща или подхватывают мышиную лихорадку во время прогулок в лесу. Около 25% от числа заразившихся заболели от контакта с грызунами в быту. Кроме того, подхватить опасные заболевания можно на дачном участке, а также во время работы – это касается специальностей, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

Главный санитарный врач напомнила, что подхватить «мышиную» инфекцию в городе так же просто, как и на природе. Только с начала года число жалоб горожан на наличие грызунов выросло почти на 50%. Чаще всего на незваных гостей жалуются жители Казани, Челнов, Альметьевска и Нижнекамска.

Марина Патяшина напомнила несколько громких случаев, когда жители городов жаловались на настоящее нашествие крыс. Например, история с Горкинско-Ометьевским лесом в 2019 году, когда численность грызунов в парке была выше допустимой в пять раз. За последние два года в управление поступало множество жалоб на засилье крыс на казанских рынках «Сады», «АлаДим» и на Московском рынке. Кроме того, работники склада компании Оzon в Зеленодольске обратили внимание на большое количество грызунов и тараканов.

В Роспотребнадзоре РТ рассказали, что практически во всех случаях специалисты действительно находят на объектах крыс или мышей. Причиной наличия грызунов почти в 100% случаев является неудовлетворительное содержание подвалов, чердаков, контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора.

За два года в ведомство неоднократно поступали обращения от жителей на жилищные компании в Казани, Челнах, Альметьевске.

Дератизация и акарицидные обработки – это основные эффективные мероприятия по снижению численности грызунов и клещей Фото: ru.freepik.com

Лучшее средство борьбы с грызунами и клещами – своевременная обработка

Марина Патяшина объяснила, что дератизация и акарицидные обработки – это основные эффективные мероприятия по снижению численности грызунов и клещей в природных условиях.

«Ежегодно на эти цели из бюджета республики выделяется в среднем более 30 миллионов рублей, обрабатывается более 11 тысяч гектаров открытой территории», – рассказала она.

Исполкомы районов республики и Роспотребнадзор в начале каждого года определяют территории риска, подлежащие обработкам. Это места массового отдыха, территории летних оздоровительных лагерей, базы отдыха, кладбища. Также проводится барьерная обработка вокруг населенных пунктов.

Конкурсы по определению исполнителей работ завершают до 1 апреля. Марина Патяшина объяснила, что весенние обработки необходимо провести до конца мая, ведь позже уже бесполезно – грызуны успеют размножиться. Осенние обработки проводят до середины октября, чтобы не дать шансов мышам и крысам уйти на зимовку большой численностью.

Руководитель санитарного ведомства напомнила, что в течение года исполкомы могут с учетом ситуации проводить дополнительные обработки там, где это необходимо.

Еще одной ошибкой главный санитарный врач назвала обработку на неподготовленных территориях, то есть где не убран валежник и сухостой, а также много мусора. Фото: © Эвелина Кисилева / «Татар-информ»

Кучи мусора и поздняя обработка территорий: каких ошибок нужно избегать

В этом году в четырех районах Татарстана с опозданием заключили контракты на обработку против грызунов. Патяшина подчеркнула, что из-за позднего начала страдает эффективность работ.

«Вторая проблема – остаток средств, выделенных на другие виды противоэпидемических мероприятий, и неиспользование их на обработки. Например, в Лаишевском и Мензелинском районах остались небольшие средства, на которые можно было обработать осенью почти 90 га территорий, и это явно было бы не лишним», – заметила она.

Еще одной ошибкой главный санитарный врач назвала обработку на неподготовленных территориях, то есть где не убран валежник и сухостой, а также много мусора. Такие обработки бесполезны, так как грызуны спрячутся и будут дальше размножаться.

Проблема с грызунами остается острой. Прицельно обрабатываются заброшенные здания и территории, где сформировались идеальные условия для жизни грызунов Фото: ©

Центр Казани под особым контролем

Марина Патяшина признала, что для Казани проблема с грызунами остается острой. Чтобы ее решить, Роспотребнадзор тесно работает с Исполнительным комитетом. Четыре года они прицельно обрабатывают заброшенные здания и территории, где сформировались идеальные условия для жизни грызунов.

По словам Патяшиной, численность грызунов выросла из-за разрозненных обработок или вовсе отсутствия таковых.

В этом году ведомство и исполком столицы РТ впервые провели одномоментную дератизацию 14 парков и скверов, а также 627 объектов в центре Казани.

«Данное мероприятие оказалось эффективным. Проведенная контрольная экспертиза на обработанных объектах и территориях грызунов не выявила. И обращений от жителей на грызунов по центральной части Казани после 21 апреля не поступало», – заметила она.

Во время этих обработок сотрудники Роспотребнадзора РТ выяснили, что 338 объектов центра Казани, в том числе 188 жилых домов, не имеют договоров на обработки. Хотя грызуны вполне могут вернуться на уже обработанные ранее объекты.

«В этой связи работу по организации надлежащих обработок надо продолжить, и мы будем выдавать предостережения в адрес этих объектов», – подчеркнула Патяшина.

Присосавшегося клеща необходимо правильно снять и принести для исследования в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Простые правила, которые помогут сохранить здоровье

Главный санитарный врач заметила, что всю территорию республики обработать средствами от клещей и грызунов невозможно. Поэтому важно соблюдать меры личной профилактики.

«Путь передачи мышиной лихорадки воздушно-пылевой, поэтому нужно избегать сухой уборки дачных домиков после зимы. Работы с сухостоем, валежником нужно проводить только в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках», – рассказала руководитель республиканского ведомства.

Следует закрывать пищу от грызунов, не есть продукты, если на них остались следы от крыс или мышей.

Марина Патяшина добавила, что для отдыха в лесу необходимо правильно одеваться, использовать репелленты и проводить осмотр тела на укусы клещей каждые 15-20 минут.

«Если вас все-таки укусил клещ, то нужно правильно его снять. Лучше, чтобы клеща снял врач. Далее принести клеща для исследования к нам в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан. И если клещ окажется зараженным, то немедленно обратиться к врачу для назначения профилактического лечения», – рассказала она.

По словам главного государственного санитарного врача по республике, соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятных последствий от общения с природой.