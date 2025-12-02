Марина Патяшина рассказала, что студенты в Татарстане неохотно прививаются от гриппа

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Студенты Татарстана не прививаются от гриппа на том уровне, который запланирован. Об этом «Татар-информу» на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина.

По ее словам, рекомендуемый уровень охвата вакцинацией для групп риска, куда входят студенты, должен составлять не менее 75%.

В этом году охват студентов вакцинацией составил 68,5%. В 18 учебных заведениях привито более 75% студентов, однако в 30 учебных заведениях не удалось охватить 75% студентов, а в 12 охват крайне низкий – менее 20%.

В пяти из них вакцинировано менее 10% студентов: колледж Казанского инновационного университета, Спасский техникум отраслевых технологий, Казанский радиомеханический колледж, Казанский государственный аграрный университет и Казанский педагогический колледж.

«Студенты – непростая категория населения, которая часто отказывается от прививки. Иногда они не понимают значимость вакцины. Сама вакцинация приводит к тому, что некоторые люди ложно полагают: инфекции больше нет. На следующий год учебным заведениям нужно будет по-другому выстраивать работу с медучреждениями – приглашать прививочные бригады с самого начала учебного года, проводить разъяснительные лекции со студентами», – так объяснила Марина Патяшина ситуацию корреспонденту агентства.