Роспотребнадзор РТ пояснил, при каком условии в школьное меню включат сосиски

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина пояснила, при каком условии в школьное меню могут включить сосиски. Об этом она рассказала на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Включение сосисок в школьное меню в дальнейшем считаем возможным только при условии оформления нашими предприятиями на свою продукцию документов как на продукцию детского питания для детей старше трех лет. Они должны оформить свидетельство о государственной регистрации. Этот процесс небыстрый, и до следующего учебного года времени достаточно», – сказала докладчик.

Патяшина сообщила, что 27 августа состоялась встреча представителей управления с операторами школьного питания, на ней обсуждались нарушения и проблемные вопросы. «Например, по вопросу использования в школьном меню сосисок. В нормах санитарных правил не предусмотрены колбасные изделия в школьном меню. И позиция федеральной службы по данному вопросу достаточно четкая, поскольку сосиски не являются предметом здорового питания, хотя это любимое лакомство детей», – отметила она.

По словам руководителя ведомства, чтобы соблюсти интересы детей и поставщиков, а также для поддержки местных производителей допустили использование сосисок в школьном меню до конца 2022 учебного года, но не чаще одного раза в неделю. «Решение было принято только по результатам расширенных лабораторных испытаний продукции, которые доказали качество и безопасность местных сосисок», – подчеркнула она.