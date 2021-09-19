Роспотребнадзор РТ: Голосовать безопасно, риски заражения Covid-19 минимальны
За дни голосования специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ не выявили серьезных нарушений на избирательных участках. Об этом сообщила сегодня руководитель ведомства — главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.
«В процессе выборов три дня специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ инспектируют избирательные участки. Серьезных нарушений мы не выявили», — рассказала специалист.
Она отметила, что на избирательных участках соблюдаются все меры профилактики. Поэтому на сегодня нет каких-либо рисков, связанных с возникновением случаев заражений новой коронавирусной инфекцией.