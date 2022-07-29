Марина Мишина из Казани поборется за победу в хит-параде «Твое время»

Радио «Голоса планеты» вместе с редакцией проекта «Города России» Первого российского национального канала открыло голосование на самого интересного артиста — в теле-хит-параде «Твое время» Казань представляет Марина Мишина.

Артист, ролик которого соберет наибольшее количество голосов и комментариев, попадет в сентябрьский выпуск программы «Города России» с Ольгой Алмазовой и Михаилом Барским. Аудитория Первого российского национального канала составляет 70 млн человек.

В проект Марина Мишина попала как участница концерта в московском БКЗ «Октябрьский», куда ее пригласили с авторской песней благодаря победам в Международном конкурсе всех видов искусств и народного творчества «Твой успех», «Звездный Олимп», «Города России».

В хит-параде принимают участие девять победителей из разных российских городов, среди них есть и вокальные ансамбли. Отдать свой голос татарстанцы могут по ссылке.