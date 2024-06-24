Марина Марьянич стала обладательницей «Золотой маски» за спектакль «Муть. Мухаджиры»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Художник Марина Марьянич получила премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» в спектакле «Муть. Мухаджиры».

Спектакль, поставленный режиссером Фаридом Бикчантаевым по роману Махмуда Галяу, претендует на премию «Золотая маска» в 9 номинациях.

Марина Марьянич в этом году окончила Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина. Она – ученица главного художника Камаловского театра Сергея Скоморохова.

Рузиля Мухамметова