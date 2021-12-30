Марина Коновалова покидает должность пресс-секретаря «Татспиртпрома»
Руководитель пресс-службы «Татспиртпрома» Марина Коновалова покидает свою должность.
Новое место работы Коновалова пока не озвучивает.
Как стало известно из наших источников, Коновалова может возглавить один из медийных проектов в Татарстане.
В «Татспиртпром» Марина Коновалова была приглашена с должности заместителя генерального директора АО «Татмедиа» по телевидению и радиовещанию во время смены топ-менеджмента в начале 2020 года.
Отвечать за информационную политику компании будет теперь директор по внешним коммуникациям и по взаимодействию с органами власти Анна Исхакова, ранее возглавляющая службу протокола, затем аппарат компании.
Место пресс-секретаря компании пока вакантно. Возможно, в начале года в структуре пресс-службы произойдут изменения, и она войдет в один из департаментов компании.
Также известно, что в пресс- службу «Татспиртпрома» в декабре пришла менеджером Мария Полякова – ранее занимавшая должность главного советника пресс-службы Президента Татарстана.