Марина Карпова о службе по контракту: «Не нужно ждать, что кто-то сделает это за вас»

Заслуженная артистка Республики Татарстан, солистка Казанской городской филармонии Марина Карпова выступила на первом телемарафоне в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Она рассказала, что в зоне СВО находится несколько ее родственников. По ее мнению, ждать, пока кто-то другой выполнит гражданский долг не нужно.

«Мой сын заявил, что хочет стать летчиком. Наверное, он с моими патриотическими песнями впитал эту любовь к Родине. Сейчас в зоне СВО находится мой двоюродный брат – обычный деревенский парень, которому пришла повестка, он не стал прятаться. Я думаю, если бы каждый человек честно выполнял свои обязанности, нам было бы проще», – поделилась она.

В прошлом году певица принимала участие во всех торжественных отправках в зону СВО.Она рассказала, что чувствовала теплоту и благодарность от бойцов СВО.

«Потом они мне написали слова благодарности, рассказали, что слушают мои песни, обещали приехать на концерт», – вспоминает артистка.

Артистка рассказала, что с детства она представляла Россию на конкурсах и с малых лет чувствовал гордость за то, что живет в России.

«Я как мама хочу, чтобы каждая мама дождалась своего сына. Я хочу, чтобы жены, сестры, дождались своих бойцов», – пожелала она бойцам и их родным.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.