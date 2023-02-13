«Не принимал участия в воспитании»: татарстанцы становятся Татьяновнами и Екатериновичами

Имя канадского актера Райана Гослинга взял себе житель Набережных Челнов, а его землячка стала Мариной Цветаевой в честь любимой поэтессы. Почему в Набережных Челнах становится все больше желающих изменить имя, фамилию или отчество, обсудили сегодня на совещании в мэрии города.

Равиля Зарипова: «Наш город один из немногих в республике, где рождаемость превышает смертность»

Фото: nabchelny.ru

«Челны – один из немногих городов в республике, где рождаемость превышает смертность»

О демографической ситуации в Автограде доложила начальник Управления ЗАГС Набережных Челнов Равиля Зарипова. Она сообщила, что в 2022 году в городе зарегистрировано более 18,1 тыс. актов гражданского состояния. «Наш город один из немногих в республике, где рождаемость превышает смертность. Естественный прирост населения по результатам прошлого года составил более 1,4 тыс. человек», – отметила докладчица.

В 2022 году в городе зарегистрировано рождение около 6,3 тыс. малышей. И если в среднем по республике на 1 тысячу жителей пришлось 9,5 акта о рождении детей, то в Набережных Челнах этот показатель составил 12, что является одним из лучших.

Предоставлено мэрией Набережных Челнов

Традиционно мальчиков рождается чуть больше, чем девочек. По итогам прошлого года 52% (3264) новорожденных составили мальчики и 48% (3056) девочки. У 57 семей родились двойняшки.

Пик рождаемости пришелся на август – 610 детей. Максимальный вес юного челнинца – 5,2 кг, самый маленький новорожденный весил 750 граммов.

«Радует, что число многодетных семей в городе увеличивается. В 253 семьях родился четвертый ребенок, в 52 семьях – шестой, в одной семье восьмой ребенок. В 2022 году около 62% родившихся детей – вторые и более дети в семье», – поделилась начальник Управления ЗАГС.

Предоставлено мэрией Набережных Челнов

В городе продолжаются традиции еженедельного торжественного вручения Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Праздник проводится совместно с Пенсионным фондом. На сегодняшний день выдано 57 тыс. сертификатов на сумму более 24 млрд рублей.

«Цель этих мероприятий – поднять престиж семьи с детьми, подтвердить значимость для государства и общества рождения маленького гражданина», – отметила Зарипова.

В городе также проводятся парады колясок, забеги ползунков, посадки семейных деревьев – яркие мероприятия, в которых участвуют семьи с детьми. Систематически проводятся лекции, тренинги, мастер-классы как для молодоженов, так и для школьников, студентов.

Предоставлено мэрией Набережных Челнов

«Все родители хотят дать своим детям красивые и осмысленные имена»

Равиля Зарипова рассказала о редких и популярных именах, которыми называли челнинцы своих новорожденных малышей.

По ее словам, стали популярными старинные имена — из русских имен чаще встречаются Ярополк, Евсей, Аристарх, Прасковья, Лукерья, Серафима. Из старинных татарских имен — Билал, Халил, Нурбану, Тансылу, Хаят.

Наряду со старинными именами встречаются необычные: Дастан, Бинямин, Марлен, Мариника, Мирелла. В городе также есть семьи, в которых родители решили назвать детей двойными именами, к примеру Ева-Виктория, Мухаммад-Азиз, Мухаммед-Кемаль, Рузгар-Алан, Ямина-Салима, Авель-Лион, Али-Эмирхан.

Предоставлено мэрией Набережных Челнов

«Все родители хотят дать своим детям красивые и осмысленные имена. Некоторых людей привлекает уникальность и оригинальность. Однако большинство отдает предпочтение проверенным временем и самым востребованным именам», — сказала она.

Многие годы подряд в рейтинге популярных детских имен лидируют Амир и София (Софья, Сафия). Также в число популярных мужских имен вошли Тимур, Матвей, Марк, Лев, Артем. Девочек челнинцы называли Ева, Амина, Амелия, Ясмина, Милана.

В Челнах теперь живут Райан Гослинг и Марина Цветаева

В прошлом году за переменой имени, фамилии, отчества в Управление ЗАГС Набережных Челнов обратились 545 человек, что на 23% больше, чем годом ранее. Среди желающих сменить имя оказались 444 женщины и 101 мужчина.

«Чтобы стать успешным, благополучным, войти в гармонию с собой, поменяли свои имена: Дилафруз на Диляра, Миляуша на Милена, Айрат на Аарон, Ролан на Хантер», — отметила Зарипова.

Предоставлено мэрией Набережных Челнов

«Еще одна причина: имена челнинцев слишком популярны. Чтобы не путали с другими людьми, Юлия решила стать Тамилой, Ирина — Миланой, Рамиль стал Даудом, Сергей — Мироном. Еще одна из причин — неблагозвучность фамилии (Махиня, Попков, Лысяк, Ошибкина). Иногда смена фамилии происходит после заключения брака или переезда в другую страну. Так появились фамилии Аль Мерии, Чамба, Майер, Апостол, Ли, Шульц, Раджапаксе, Аморе», — пояснила докладчица.

Следующая причина — мода на древнеславянские или считающиеся таковыми имена. Так в Набережных Челнах появились Владислава (что этимологически ассоциируется с «прославленная»), Лада («любимая», по имени выдуманной древнеславянской богини любви), Ярина («огненная»).

«Встречаются и матронимы. Нежелание носить отчество от имени отца, который не принимал участия в воспитании, сподвигло двух человек образовать отчество по имени матери и именоваться Татьяновна, Екатеринович», — сообщила начальник челнинского ЗАГСа.

Повышение уровня доступности перемены имени дало возможность осуществить мечту молодому человеку, решившему поменять имя и фамилию на Райан Гослинг по образцу канадского актера и музыканта.

Еще одна челнинка решила сменить свою фамилию на фамилию любимой поэтессы Марины Цветаевой. «Я знаю, после этого кардинально в жизни особо ничего не изменится, но появится моральное удовлетворение», — сказала она.

Предоставлено мэрией Набережных Челнов

Жительницы Челнов становились мамами в 54 года и играли свадьбы в 74

Равиля Зарипова назвала и «возрастных» рекордсменов по деторождению и заключению брака. Так, самым «зрелым» отцом по итогам прошлого года стал 63-летний мужчина, самой «старшей» мамой — 54-летняя челнинка.

По данным учреждения, узами брака свои отношения скрепляют горожане всё более зрелого возраста — в среднем от 25 до 34 лет. Самым возрастным женихом стал 83-летний челнинец, женившийся на 74-летней избраннице.

Пик регистраций пришелся на август, когда браки заключили 482 семьи, меньше всего торжеств, 132, случилось в мае. Состоялось 131 бракосочетание с мобилизованными и 117 — с гражданами других государств: Таджикистана, Узбекистана, Армении, Вьетнама, Турции, Израиля, Германии.

На момент рождения малышей 85% родителей состоят в браке, 578 рождений зарегистрировано одновременно с установлением отцовства. Еще 358 (6%) мам решили воспитывать детей в одиночку. У 140 новорожденных один или оба родителя являются иностранными гражданами — это на 47% больше, чем год назад. Среди них граждане Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Египта, Турции, Индонезии, Китая.

В 77% случаев брак расторгается по решению суда. Супруги расстаются и после 46 лет совместной жизни, и после 2 месяцев супружества. Но основная доля разводов, – 30%, приходится на семьи, чей стаж совместной жизни составляет от пяти до девяти лет. Инициаторами таких процессов чаще всего являются женщины. При этом 79 пар изменили свое первоначальное решение и сохранили семью.

«Повторные браки не редкость, но порой принятые решения бывают поспешны. Одна из семейных пар успела дважды расторгнуть брак за один год», — сообщила глава челнинского ЗАГСа.

Предоставлено мэрией Набережных Челнов

«Обратить особое внимание на ситуацию с разводами, прежде всего в семьях, где воспитываются дети, — такую задачу поставил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету республики. Он отметил важность досудебного урегулирования конфликтов между супругами, а также необходимость поддержки пар, которые испытывают кризис в отношениях, оказания им максимального содействия в сохранении семьи. Мы в свою очередь готовы к диалогу, активному участию в партнерских проектах и информационному взаимодействию», — заключила спикер.

Мэр города Наиль Магдеев, комментируя выступление коллеги, отметил, что вся взрослая жизнь начинается с ЗАГСа, поручив ведомству в дальнейшем проводить все мероприятия на высоком уровне.

«Это и вручение паспортов юным челнинцам, и чествование юбиляров совместной жизни, что является хорошим примером для молодых семей. Хорошо работает программа материнского капитала – количество вторых детей увеличилось с 5% до 20%. Все инструменты важны и нужны», – подытожил мэр.

«Застройщики не должны ухудшать качество жизни»

Другим участникам совещания Наиль Магдеев поручил разобраться в причинах массовых отключений света в городе, проконтролировать капитальный ремонт многоквартирных домов, выявить нарушителей – таксистов на остановках, которые мешают движению общественного транспорта.

Илья Зуев сообщил, что отключение произошло из-за замыкания на линии застройщика «РИОНИ» Фото: nabchelny.ru

Так, на прошлой неделе в городе произошло происшествие, в результате которого несколько микрорайонов города остались без света. На аппаратном совещании первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что отключение произошло из-за замыкания на линии застройщика «РИОНИ».

«У специализированного застройщика в районе застройки 19-го комплекса, где возводится „Сердце города“, произошло замыкание и отключение на кабельной линии, которую они обслуживают, что привело к необходимости переключения наших городских линий. Сетевая компания произвела это в течение двух часов, чтобы не остались продолжительно без света 17-й, 18-й, 20-й, 21-й комплексы», — доложил Зуев.

Магдеев потребовал привлечь специалистов к изучению объективных причин, приведших к случившемуся, тем более что застройщик не взял на себя вину за инцидент.

«Есть специалисты, которые отвечают за тот или иной участок. Просто так ничего не бывает, тем более в зимний период, тем более связанное с эксплуатацией жилого фонда. Застройщики не должны ухудшать качество жизни. Никаких неожиданностей и при минусовой температуре не должно быть. Я жду доклада с результатами расследования. Привлеките специалистов», — поручил Магдеев.