Республиканский праздник марийской культуры «Семык» пройдет 15 июня в селе Большая Шия Мамадышского района Татарстана. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы приглашаем всех желающих в Мамадышский район. Я думаю, что многочисленные гости и жители Республики Татарстан и города Казани станут участниками события, которое вносит культурный вклад в развитие нашего региона», — отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

В празднике примут участие учреждения культуры, более 20 марийских народных коллективов из 12 муниципалитетов Татарстана. Будут представлены мастер-классы и национальные игры. Ожидается участие звезд марийской эстрады Володи Матвеева, Сергея Пакеева, Ирины Якаевой и Йорга Каче.

«Семык» — ко чующий праздник. Место проведения определяется по наличию марийских деревень на территории муниципальных районов. В прошлом году традиционный для марийцев праздник начала лета прошел в Агрызском районе. В следующем году планируется провести «Семык» в Балтасинском районе.

Праздник проходит при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова с целью сохранения и развития культуры марийского народа.